Lakótelepi horror: Egy gyerek holttestére bukkantak
Teherhajóval ütközött össze egy halászhajó Japánban, többen meghaltak
A parti őrség helyi idő szerint hajnali 1 óra 15 perckor kapott értesítést az ütközésről, melynek során egy 748 tonnás teherhajó és egy 140 tonnás halászhajó csapódott egymásba Aomori prefektúrában, Miszava várostól 20 kilométerre a tengeren.
A halászhajó felborulásakor a fedélzetről mind a 13-an a tengerbe estek. Mindannyiukat kiemelték a vízből reggel 7 óráig, közülük azonban négyen eszméletlen állapotban voltak, és életüket már nem tudták megmenteni.
A parti őrség vizsgálatot indított az ütközés körülményeinek tisztázására.
Forrás: MTI
