Teherhajóval ütközött össze egy halászhajó Japánban, többen meghaltak

A parti őrség helyi idő szerint hajnali 1 óra 15 perckor kapott értesítést az ütközésről, melynek során egy 748 tonnás teherhajó és egy 140 tonnás halászhajó csapódott egymásba Aomori prefektúrában, Miszava várostól 20 kilométerre a tengeren.

Four men aboard a fishing boat were confirmed dead after their vessel collided with a cargo ship in waters near Misawa city, Aomori Prefecture, throwing the crew members overboard, according to a report. https://t.co/ardU7DpzHT — The Japan Times (@japantimes) March 17, 2026



A halászhajó felborulásakor a fedélzetről mind a 13-an a tengerbe estek. Mindannyiukat kiemelték a vízből reggel 7 óráig, közülük azonban négyen eszméletlen állapotban voltak, és életüket már nem tudták megmenteni.

A parti őrség vizsgálatot indított az ütközés körülményeinek tisztázására.

Forrás: MTI