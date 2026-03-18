Nácizmus után rasszizmus a Tiszában? A debreceni képviselőjelölt-jelölt diszkójában rejtegették a romagyilkosság fegyvereit

Újabb botrány a Tisza Párt debreceni jelöltjei körül. A párt sajtófőnökének, Tárkányi Zsoltnak karlendítős ügye után most korábbi jelölttársa, Barabás Zoltánról is érdekes dolgokat tudott meg a Mandiner. A lap információi szerint ő volt annak a debreceni klubnak az üzemeltetője 2009-ben, ahol a döbbenetes romagyilkosságokat elkövető férfiak dolgoztak, sőt, ott rejtegették a gyilkossághoz használt fegyvereiket is.

Hárman tényleges életfogytiglant kaptak

Mint ismert: 2009-ben négy debreceni férfi az ország több pontján is rajtaütéseket hajtott végre romák lakta településrészeken. Összesen hat embert végeztek ki kegyetlen módon. Végül 2009 augusztusában csaptak le rájuk a kommandósok az akkor Perényi 1 nevű szórakozóhelyen, ahol ketten kidobóként dolgoztak, de a fegyvereket is itt, egy fal mögé rejtve tárolták.

A négy elkövetőből hárman tényleges életfogytiglant kaptak, negyedik társuk 13 évet ült börtönben.

Később felfüggesztetett kapott az a nő is, aki a Perényi 1 üzletvezetője volt akkoriban, sőt, az egyik gyilkos szeretője is. Őt végül hamis tanúzásért ítélték el.