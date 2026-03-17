Több öngyilkos merényletet követtek el Nigériában, a rendőrség számos áldozatról számolt be

A helyzet normalizálódott az érintett területeken", és a biztonsági erők megerősítették jelenlétüket és felügyeletüket Maiduguriban és környékén

- hangoztatta a rendőrség kedd kora reggel kiadott közleményében.

Maiduguri régebben több lövöldözés és merénylet színhelye volt, a támadások száma a 2010-es évek közepén érte el csúcspontját, de a város az elmúlt néhány évben meglehetősen nyugodt volt. A környező vidéken azonban az elmúlt hónapokban a dzsihadista csoportok fokozták támadásaikat.

A múlt héten a hadsereg megerősítette, hogy "összehangolt támadások" értek több katonai bázist az északkeleti régióban, amelyekben legalább 14-en meghaltak, köztük tíz katona.