Hátborzongató gyilkosság: Döbbenet, hova vezetett a fiatalkorú gyanúsított első útja
Többen meghaltak egy épülettűzben az indiai fővárosban
A tűz egy ruhaneműket és kozmetikumokat árusító üzletben csapott fel a Palam kerületben lévő piac négyemeletes épületében. Az épület második és harmadik emeletén lakások helyezkedtek el.
Abhimaniu Posval, a rendőrség magas rangú tisztviselője elmondta: tizenkét sérültet szállítottak kórházba, de közülük kilencen a szállítás közben meghaltak. Az elhunytak között két férfi, négy nő és három gyerek volt.
A rendőrségi tisztviselő közölte: az igazságügyi és bűnügyi szakértők vizsgálják a tűz keletkezésének okát, a hatóságok pedig megindították a jogi eljárást.
