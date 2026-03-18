Rendkívüli támogatásról döntött a kormány, itt a bejelentés

„Jó hírrel szolgálhatok a tejtermelő gazdáknak, a kormány nem hagyja magukra őket ebben a nehéz helyzetben sem

– kezdte videóját Nagy István, hozzátéve, hogy Európában túltermelési válság alakult ki, egyrészt több tehenet állítottak a termelésbe, másrészt az uniós tejtermékeket terhelő kínai viszontvám kiviteli nehézségeket okoz, miközben a háborús helyzet is sújtja a piacot.

Az agrárminiszter közölte: a kormány arról döntött, hogy mintegy 7 milliárd forinttal megsegíti a tejtermelő gazdákat. A következő három hónapban minden liter tej után mintegy 15 forint felárat fogunk tudni fizetni támogatásként a gazdáknak. Azok a termelők, akik a tavalyi kérelmük után részesültek támogatásban, automatikusan jogosulttá válnak a mostani segítségre is.

„Ez kiegészíti a tavaly év vége óta kifizetett mintegy 38 milliárd forint célzott tejtámogatást”

– jelezte Nagy István. A kormányzati intézkedés áprilisban realizálódik.