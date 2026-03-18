2026. március 18. szerda, Ede, Sándor
Rendkívüli támogatásról döntött a kormány, itt a bejelentés

Nagy István agrárminiszter bejelentette, hogy a kormány döntése értelmében 7 milliárd forinttal támogatják a tejtermelő gazdákat. A segítség már áprilisban elérhetővé válik.
2026. március 18., szerda 16:09
Frissítve: 2026. március 18., szerda 16:11
„Jó hírrel szolgálhatok a tejtermelő gazdáknak, a kormány nem hagyja magukra őket ebben a nehéz helyzetben sem

– kezdte videóját Nagy István, hozzátéve, hogy Európában túltermelési válság alakult ki, egyrészt több tehenet állítottak a termelésbe, másrészt az uniós tejtermékeket terhelő kínai viszontvám kiviteli nehézségeket okoz, miközben a háborús helyzet is sújtja a piacot.

Az agrárminiszter közölte: a kormány arról döntött, hogy mintegy 7 milliárd forinttal megsegíti a tejtermelő gazdákat. A következő három hónapban minden liter tej után mintegy 15 forint felárat fogunk tudni fizetni támogatásként a gazdáknak. Azok a termelők, akik a tavalyi kérelmük után részesültek támogatásban, automatikusan jogosulttá válnak a mostani segítségre is. 

„Ez kiegészíti a tavaly év vége óta kifizetett mintegy 38 milliárd forint célzott tejtámogatást”

 – jelezte Nagy István. A kormányzati intézkedés áprilisban realizálódik.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

 

