Lakótelepi horror: Egy gyerek holttestére bukkantak

Egy gyerek meghalt, további kettő pedig kritikus állapotban került kórházba azt követően, hogy tűzeset volt a szlovák Mirkovce községben (Eperjesi járás) - számolt be róla a Paraméter.
A tűzoltókat a helyi romatelepre riasztották, ahol kigyulladt egy épület. Amikor a szakemberek a helyszínre értek, a tűz már eléggé elterjedt.
A tűzoltóság tájékoztatása szerint a lángokat sikerült megfékezni.
Az eset során egy gyerek életét vesztette, további kettő pedig égési sérüléseket szenvedett. Őket kritikus állapotban szállították kórházba.
Ľubomír Toďor, az Eperjesi Járási Tűzoltó- és Mentőszolgálat igazgatója a lappal közölte, hogy a bevetést nehezítette, hogy sok időbe telt szétszedni az összetákolt épületet.
A polgármester szerint három család lakott a sorházban.
Egyelőre vizsgálják, hogy mi okozhatta a tüzet.
Nyitókép: Facebook
