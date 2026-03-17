Lakótelepi horror: Egy gyerek holttestére bukkantak

Már nem tudták megmenteni.
2026. március 17., kedd 14:00
Egy gyerek meghalt, további kettő pedig kritikus állapotban került kórházba azt követően, hogy tűzeset volt a szlovák Mirkovce községben (Eperjesi járás) - számolt be róla a Paraméter.

A tűzoltókat a helyi romatelepre riasztották, ahol kigyulladt egy épület. Amikor a szakemberek a helyszínre értek, a tűz már eléggé elterjedt.

A tűzoltóság tájékoztatása szerint a lángokat sikerült megfékezni

Fotó: Facebook

Az eset során egy gyerek életét vesztette, további kettő pedig égési sérüléseket szenvedett. Őket kritikus állapotban szállították kórházba.

Ľubomír Toďor, az Eperjesi Járási Tűzoltó- és Mentőszolgálat igazgatója a lappal közölte, hogy a bevetést nehezítette, hogy sok időbe telt szétszedni az összetákolt épületet.

A polgármester szerint három család lakott a sorházban.

Egyelőre vizsgálják, hogy mi okozhatta a tüzet.

Nyitókép: Facebook

 

