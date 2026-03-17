Lakótelepi horror: Egy gyerek holttestére bukkantak

Egy gyerek meghalt, további kettő pedig kritikus állapotban került kórházba azt követően, hogy tűzeset volt a szlovák Mirkovce községben (Eperjesi járás) - számolt be róla a Paraméter.

A tűzoltókat a helyi romatelepre riasztották, ahol kigyulladt egy épület. Amikor a szakemberek a helyszínre értek, a tűz már eléggé elterjedt.

A tűzoltóság tájékoztatása szerint a lángokat sikerült megfékezni.

Az eset során egy gyerek életét vesztette, további kettő pedig égési sérüléseket szenvedett. Őket kritikus állapotban szállították kórházba.