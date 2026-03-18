Fogós feladvány: Ön tudja mi ez a lyuk a laptopokon?

Sokan észrevehették már a laptopok oldalán található apró, téglalap alakú nyílást, amely első pillantásra teljesen feleslegesnek tűnik. Nem USB-port, és nem is dizájnelem, mégis szinte minden gépen megtalálható.

Ez az úgynevezett Kensington biztonsági foglalat, röviden K-slot, amelyet még az 1990-es évek elején fejlesztettek ki, amikor a hordozható számítógépek elterjedésével együtt a lopások száma is nőni kezdett.

A megoldás egyszerű, de hatékony: egy speciális zár és acélkábel segítségével a laptop egy fix tárgyhoz rögzíthető, így nehezebbé válik az eltulajdonítása. A rendszer lényege, hogy egy megerősített zárat építettek a laptop házába, amelyhez egy acélkábelt lehetett rögzíteni, ezzel elrettentve a tolvajokat.

Bár a technológia ma is jelen van – nemcsak laptopokon, hanem monitorokon és más eszközökön is –, a legtöbb felhasználó sosem használja. Ennek oka, hogy a zárat külön kell megvásárolni, és az otthoni környezetben ritkábban van rá szükség.

Pedig nyilvános helyeken, irodákban vagy egyetemeken még mindig hasznos lehet. Egy apró részlet, amely felett sokan elsiklanak, pedig épp akkor válik fontossá, amikor a legkevésbé számítunk rá.