Lezuhant egy svájci sífelvonó kabinja - videóval

A belset Engelberg közép-svájci téli üdülőhelyen történt, de egyelőre nem tudni, hogy a balesetnek vannak-e sérültjei.
2026. március 18., szerda 14:04
A térségbeli felvonókat működtető Titlisbahnen vállalat és a Rega mentőszolgálat csak azt tudta megerősíteni, hogy megtörtént a baleset, amelyről elsőként a Blick című svájci lap írt internetes oldalán. A lap közölt videót, amelyben az látható, amint egy síliftkabin gurul lefelé egy meredek, hófödte hegyoldalon.


Egyelőre nem tudni, hogy a lehuzant kabinban tartózkodtak-e emberek. A 20 Minuten című lap úgy értesült, hogy legalább egy sérültje van a balesetnek, amely erős szélben történt.

Nidwalden kanton rendőrsége nem tudott részletekkel szolgálni az esetről, utalva arra, hogy a síparadicsom nehezen megközelíthető helyen fekszik.

A Rega légi hegyimentő-szolgálat helikoptert küldött a helyszínre.

Az engelbergi síterep mintegy 3000 méteres magasságban terül el.

Forrás: MTI

 

