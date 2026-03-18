Kitört a botrány: drónokkal megpakolt ukrán csempészeket kaptak el

Könnyen lehet, hogy az ukrán hatóságok is benne voltak a játékban.
2026. március 18., szerda 08:28
A The Indian Express arról ír, hogy

terrortámadások előkészítésével vádolnak hat ukrán állampolgárt, akiket Indiában tartóztattak le: a hatóságok szerint drónszállítmányokat csempésztek Ukrajnából myanmari fegyveres csoportok részére.

Az ukrán külügyminisztérium azonnal az elkövetők védelmére kelt és konzuli hozzáférést követelt a fogvatartottakhoz – csakúgy, mint az aranykonvoj esetében. Felvetődik a kérdés, hogy saját szakállukra cselekedtek és jutottak hozzá a drónokhoz, vagy az ukrán hatóságok is benne voltak a játékban.

A bizonyítékok gyűjtése, a bűnszövetkezet feltárása, a társtettesek azonosítása, valamint a vádlottak mobiladatainak elemzése olyan szempontok, amelyek indokolják a vádlottak rendőrségi őrizetbe vételét

– állapította meg Prashant Sharma, a Patiala House Bíróság kiegészítő bírója végzésében.

Mint kiderült, a vádlottak illegálisan

hatalmas mennyiségű drón szállításában vettek részt Európából Indián keresztül Mianmarba, etnikai fegyveres csoportok számára.

Ezek a csoportok tiltott „indiai lázadó csoportot is támogattak fegyverek és egyéb terrorista felszerelések szállításával, valamint kiképzésükkel”.

Az ügy rendkívül súlyos kérdéseket vet fel Zelenszkij kormányának a működésével kapcsolatban.

Nyitókép: Volodimir Zelenszkij Facebook-oldala

 

