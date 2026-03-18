Időjárás-jelentés: Gyenge fagy is előfordulhat a következő napokban
Szerdán túlnyomóan derült idő várható, de a déli, délnyugati határvidéken maradnak felhős körzetek. Csapadék nem várható. Az északkeleti szél veszít ugyan erejéből, azonban többfelé továbbra is lehetnek élénk széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 6 fok között várható, a szélvédett helyeken gyenge fagy is lehet.
Csütörtökön napos idő várható erőteljes gomolyfelhő-képződéssel. A gomolyok össze is állnak, illetve szétterülnek, ezáltal napközben erősen felhős időszakok is lesznek. Csapadék nem várható. Az északkeleti szél sokfelé lesz erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű.
Pénteken a változó mennyiségű fátyol- és gomolyfelhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakok valószínűek. Néhol eső, zápor előfordulhat. Az északkeleti, északi szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +5 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett helyeken pár fokkal hidegebb lehet. A maximum-hőmérséklet 11 és 15 fok között valószínű.
Szombat hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett erősen vagy közepesen felhős idő valószínű. Eső, záporeső néhol előfordulhat. A keleti, északkeleti szél nagy területen megélénkül, olykor megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 6 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett helyeken fagypont alá is lehűlhet a levegő. Délután 11, 15 fok valószínű.
Vasárnap felhős időre számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Eső, zápor néhol előfordulhat. A keleties irányú szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett helyeken fagypont körül alakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között valószínű - áll a HungaroMet tájékoztatásában.
+Ez is érdekelheti
Gyászol a magyar sport, elhunyt Dávid Sándor
Hajszálon múlt, hogy kijutottak, katonák mentették ki a népszerű magyar zenekart
Pénteken kiderül, ki lesz a Séfek Séfe 7. évadának győztese
A Tankcsapda kilenc év után újra a Sportarénában lép fel
Nem mindennapi kincs került elő – Fertőszögi Péter azonnal tudta, mi a teendő
Megrázó titkok a csillogás mögött: megszólalt Britney Spears egykori bizalmasa
Van egy módszer, amit sokan utálnak, pedig a szervezet hálás érte
Megható pillanat: sosem látott fotóval idézte fel édesanyját Vilmos herceg
Tóth Gabi megszólalt a kritikákról, és nem fogta vissza magát - videóval
Megrendítő sorokkal jelentkezett Leslie Mandoki – ezt üzente március 15-én
Könnyekben tört ki Fekete Pákó, nem bírta tovább