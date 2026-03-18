Időjárás-jelentés: Gyenge fagy is előfordulhat a következő napokban

Szerdán túlnyomóan derült idő várható, de a déli, délnyugati határvidéken maradnak felhős körzetek. Csapadék nem várható. Az északkeleti szél veszít ugyan erejéből, azonban többfelé továbbra is lehetnek élénk széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 6 fok között várható, a szélvédett helyeken gyenge fagy is lehet.

Csütörtökön napos idő várható erőteljes gomolyfelhő-képződéssel. A gomolyok össze is állnak, illetve szétterülnek, ezáltal napközben erősen felhős időszakok is lesznek. Csapadék nem várható. Az északkeleti szél sokfelé lesz erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű.

Pénteken a változó mennyiségű fátyol- és gomolyfelhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakok valószínűek. Néhol eső, zápor előfordulhat. Az északkeleti, északi szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +5 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett helyeken pár fokkal hidegebb lehet. A maximum-hőmérséklet 11 és 15 fok között valószínű.

Szombat hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett erősen vagy közepesen felhős idő valószínű. Eső, záporeső néhol előfordulhat. A keleti, északkeleti szél nagy területen megélénkül, olykor megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 6 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett helyeken fagypont alá is lehűlhet a levegő. Délután 11, 15 fok valószínű.

Vasárnap felhős időre számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Eső, zápor néhol előfordulhat. A keleties irányú szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett helyeken fagypont körül alakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között valószínű - áll a HungaroMet tájékoztatásában.