Kaja Kallas kijelentette, Brüsszel azon dolgozik, hogyan tudják kierőszakolni Magyarországból a 90 milliárdos hadikölcsön jóváhagyását

Az EU-tagállamok vezetőinek brüsszeli tanácskozására érkezve Kallas közölte: António Costa, az Európai Tanács elnöke "nagyon keményen dolgozik" a megoldás megtalálásán, többek között Orbán Viktorral is.

Hangsúlyozta: "valóban itt az ideje, hogy megmutassuk támogatásunkat Ukrajna felé", hozzátéve, hogy a közel-keleti háború összefügg az ukrajnai háborúval, és Oroszország profitál a közel-keleti konfliktusból.

Mint mondta, a háború lezárására olyan megoldásnak kell születnie, amely Ukrajna számára nem jelent teljes kapitulációt Oroszországgal szemben.

Kérdésre válaszolva elmondta: léteznek alternatívák a hitelre, de "meglátjuk, hogyan alakul", és ehhez "mindannyiunktól politikai bátorságra van szükség". A főképviselő reméli, ez segít abban, hogy Magyarország számára is elfogadható megoldás szülessen, amely lehetővé teszi a beleegyezést. Hozzátette: Magyarország már korábban beleegyezett a megállapodásba, most viszont visszavonja azt.