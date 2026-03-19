A miniszterelnök országjárása is bizonyítja, a tömegek Orbán Viktor mellett állnak, közben Magyar Péter összeomlik
A Politico szerint Orbán Viktor nem engedett a zsarolásnak
Az uniós vezetők nem tudták rávenni Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy feladja ellenállását az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitellel kapcsolatban a csütörtöki európai tanácsi csúcstalálkozón – írta meg a Politico.
A lap szerint a zárt ajtók mögött zajló, mintegy 90 perces egyeztetés nem hozott áttörést. Több diplomata szerint a tárgyalások során nem körvonalazódott olyan megoldás, amely feloldaná a patthelyzetet. A vita középpontjában az Ukrajna támogatására szánt pénzügyi csomag állt, amelyet Magyarország blokkol.
A magyar álláspontot Robert Fico szlovák miniszterelnök is támogatja, így ketten együtt akadályozzák a döntést.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy vétója teljes mértékben jogszerű. Robert Fico pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy országa komoly árat fizet az olcsó orosz energiahordozók kiesése miatt.
A fennmaradó 25 uniós tagállam közös nyilatkozatban állt ki a hitel mellett, és azt sürgette, hogy az első kifizetések már április elején meginduljanak Ukrajna felé.
Ugyanakkor diplomaták szerint egyelőre kicsi az esély arra, hogy rövid távon megszülessen a megállapodás, még akkor is, ha az energiaárak kérdését külön napirendre vették.
Orbán Viktor: Ha van olaj van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának
Orbán Viktor értékelést adott a helyzetről a Tények műsorvezetőjének, Varga Attilának Brüsszelben az EU-csúcs közben.
Arra a kérdésre, hogy történt-e előrelépés az olajblokád ügyben, a miniszterelnök azt válaszolta, hogy tartjuk a pozíciónkat, ha van olaj, van pénz, ha nincs olaj, nincspénz.
A kormányfő saját közösségi oldali videójában ezt azzal egészítette ki, hogy ez nem játék! Nekünk az olcsó olaj létkérdés. Ezért nem engedünk a magyar emberek érdekeiből.
Zelenszkijnek meg kell értenie, hogy ez nem játék. Ez a magyarok számára létkérdés. Várjuk az olajat. Minden más csak mese. Amiről beszélünk, az nem politika. Az olajhoz való hozzájutás létfontosságú a magyarok számára. Nélküle a magyar háztartások és vállalatok csődbe mennének. Ez tehát nem tréfa. Ez nem politikai játszma
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
