A Politico szerint Orbán Viktor nem engedett a zsarolásnak

Az uniós vezetők nem tudták rávenni Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy feladja ellenállását az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitellel kapcsolatban a csütörtöki európai tanácsi csúcstalálkozón – írta meg a Politico.

A lap szerint a zárt ajtók mögött zajló, mintegy 90 perces egyeztetés nem hozott áttörést. Több diplomata szerint a tárgyalások során nem körvonalazódott olyan megoldás, amely feloldaná a patthelyzetet. A vita középpontjában az Ukrajna támogatására szánt pénzügyi csomag állt, amelyet Magyarország blokkol.

A magyar álláspontot Robert Fico szlovák miniszterelnök is támogatja, így ketten együtt akadályozzák a döntést.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy vétója teljes mértékben jogszerű. Robert Fico pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy országa komoly árat fizet az olcsó orosz energiahordozók kiesése miatt.

A fennmaradó 25 uniós tagállam közös nyilatkozatban állt ki a hitel mellett, és azt sürgette, hogy az első kifizetések már április elején meginduljanak Ukrajna felé.