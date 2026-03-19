Orbán Viktor: Ha van olaj van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának

Arra a kérdésre, hogy történt-e előrelépés az olajblokád ügyben, a miniszterelnök azt válaszolta, hogy tartjuk a pozíciónkat, ha van olaj, van pénz, ha nincs olaj, nincspénz.

A kormányfő saját közösségi oldali videójában ezt azzal egészítette ki, hogy ez nem játék! Nekünk az olcsó olaj létkérdés. Ezért nem engedünk a magyar emberek érdekeiből.

Zelenszkijnek meg kell értenie, hogy ez nem játék. Ez a magyarok számára létkérdés. Várjuk az olajat. Minden más csak mese. Amiről beszélünk, az nem politika. Az olajhoz való hozzájutás létfontosságú a magyarok számára. Nélküle a magyar háztartások és vállalatok csődbe mennének. Ez tehát nem tréfa. Ez nem politikai játszma

– hangsúlyozta Orbán Viktor.