Gulyás: Kitiltjuk a fenyegetőző három ukránt - videókkal

Omelcsenko
A magyar kormány közben döntött újabb három ukrán állampolgár Magyarországról, illetve a schengeni övezetből való kitiltásáról – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. Gulyás Gergely elárulta, a három kitiltott között van egy ukrán hírszerző tábornok, egy neonáci csoport vezetője és egy politikai elemző.
2026. március 19., csütörtök 15:34
Komoly döntéseket hozott az Orbán-kabinet több, Ukrajnát érintő kérdésről. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, amíg a Barátság kőolajvezetéken nem érkezik olaj Magyarországra, addig a magyar kormány nem járul hozzá semmilyen, Ukrajnának kedvező európai uniós döntés meghozatalához. 

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Gulyás Gergely megnevezte a három kitiltott ukránt

A csütörtöki Kormányinfó elején elhangzott, hogy a magyar kormány újabb három ukrán állampolgárt tilt ki Magyarországról, illetve a schengeni övezetből. Gulyás Gergely kérdésre válaszolva elmondta, a kitiltás 

egy Omelcsenko nevezetű, egykori ukrán hírszerző tábornokot és politikust, 

az ukrán hadsereg Zelenszkij elnök által kitüntetett, Karasz nevezetű őrnagyát, a neonáci C14 csoport vezetőjét, 

továbbá Borisz Tizenhausen ukrán politikai elemzőt érinti.

Grigorij Omelcsenko, volt ukrán parlamenti képviselő, az ukrán titkosszolgálat volt tábornoka kivégzéssel fenyegette Orbán Viktort, miután korábban azt üzente a magyar miniszterelnöknek, hogy mindent tud róla, majd megfenyegette Orbán Viktor gyerekeit és unokáit is. 

Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk! A neonáci véred gyorsabban folyik a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül

– fenyegetőzött Omelcsenko.

Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya nyílt katonai támadással fenyegette meg Magyarországot. Nem egy ismeretlen provokátorról van szó, hanem egy szélsőséges, radikális nézeteket képviselő neonáci csoport vezéralakjáról, akit nem mellesleg Zelenszkij elnök kitüntetésben részesített. 

 

Borisz Tizenhausen ukrán elemző korábban kijelentette, hogy Magyarország és Szlovákia elfelejtheti az orosz olajat és durván megfenyegette a két ország miniszterelnökeit.

Nem lesz orosz olaj, nem lesz. Ennyi, felejtsék el. […] Orbán és Fico pedig nem ússzák meg szárazon. Ukrajna mindent feljegyez a fekete füzetébe, és a háború után mindenkivel elszámol”.

 – fogalmazott.

 

