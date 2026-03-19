A miniszterelnök országjárása is bizonyítja, a tömegek Orbán Viktor mellett állnak, közben Magyar Péter összeomlik
Gulyás: Kitiltjuk a fenyegetőző három ukránt - videókkal
Komoly döntéseket hozott az Orbán-kabinet több, Ukrajnát érintő kérdésről. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, amíg a Barátság kőolajvezetéken nem érkezik olaj Magyarországra, addig a magyar kormány nem járul hozzá semmilyen, Ukrajnának kedvező európai uniós döntés meghozatalához.
Gulyás Gergely megnevezte a három kitiltott ukránt
A csütörtöki Kormányinfó elején elhangzott, hogy a magyar kormány újabb három ukrán állampolgárt tilt ki Magyarországról, illetve a schengeni övezetből. Gulyás Gergely kérdésre válaszolva elmondta, a kitiltás
egy Omelcsenko nevezetű, egykori ukrán hírszerző tábornokot és politikust,
az ukrán hadsereg Zelenszkij elnök által kitüntetett, Karasz nevezetű őrnagyát, a neonáci C14 csoport vezetőjét,
továbbá Borisz Tizenhausen ukrán politikai elemzőt érinti.
Grigorij Omelcsenko, volt ukrán parlamenti képviselő, az ukrán titkosszolgálat volt tábornoka kivégzéssel fenyegette Orbán Viktort, miután korábban azt üzente a magyar miniszterelnöknek, hogy mindent tud róla, majd megfenyegette Orbán Viktor gyerekeit és unokáit is.
Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk! A neonáci véred gyorsabban folyik a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül
– fenyegetőzött Omelcsenko.
Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya nyílt katonai támadással fenyegette meg Magyarországot. Nem egy ismeretlen provokátorról van szó, hanem egy szélsőséges, radikális nézeteket képviselő neonáci csoport vezéralakjáról, akit nem mellesleg Zelenszkij elnök kitüntetésben részesített.
Borisz Tizenhausen ukrán elemző korábban kijelentette, hogy Magyarország és Szlovákia elfelejtheti az orosz olajat és durván megfenyegette a két ország miniszterelnökeit.
Nem lesz orosz olaj, nem lesz. Ennyi, felejtsék el. […] Orbán és Fico pedig nem ússzák meg szárazon. Ukrajna mindent feljegyez a fekete füzetébe, és a háború után mindenkivel elszámol”.
– fogalmazott.
Dömötör: a brüsszeli „gyors reagálású rendszer” miatt fordulnak az Európai Bizottsághoz
A Politico szerint Orbán Viktor nem engedett a zsarolásnak
Orbán Viktor: Ha van olaj van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának
A Kétarcú Konyhája névvel elkészítette Magyar Péter stílszerű menüsorát a Mindmegette
Szijjártó: az ukránok ismét megtámadták a Magyarország földgázellátásához nélkülözhetetlen gázvezetéket
Orbán Viktor vezetésével Budapesten rendezik meg az 1. Patrióta Nagygyűlést
A náci karlendítő Tárkányi Zsolt debreceni jelölttársa rögtön Zelenszkij katonáinak segítségére sietett
Deák: Az RTL értetlenkedett, Orbán Viktor segített!
Gulyás Gergely: amíg nincs olaj, addig nincs pénz Ukrajnának
Menczer: Manfred Weber elismerte, hogy Magyar Péter Ukrajnáért küzd
Németh Balázs: a tiszásokat nem zavarja, hogy az ukránok fenyegetnek minket