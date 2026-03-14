Lépéskényszerbe hoztuk az ukránokat – hazatér a tényfeltáró bizottság
Ukrán titkosszolgálati tábornok: Orbán addig játszik, amíg öt golyót nem kap
Ahogy az Ellenpont is beszámolt róla , Hrihorij Omelcsenko volt ukrán parlamenti képviselő és az ukrán titkosszolgálat volt tisztje megfenyegette a magyar miniszterelnök családját egy interjúban. A Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint a volt tiszt arról beszélt, hogy nem kell megadnia Zelenszkij elnöknek Orbán Viktor címét, mivel ők mindent tudnak róla és a családjáról: „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább.” A volt politikus ezután sem állt le, később így fogalmazott:
Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk! A neonáci véred gyorsabban folyik a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül!
Az Ellenpont által megtalált videórészletben ennél is tovább merészkedik az egykori ukrán titkosszolga: nyíltan Orbán Viktor lelövéséről beszél, és megfenyegeti a magyar miniszterelnököt, hogy
ha nem hagyja abba az ukránoknak nem tetsző beszédek tartását, akkor ő is pontosan úgy jár, mint Robert Fico, és öt golyót kap.
„Még egyszer hangsúlyozom: a nemzetközi jog normái és Ukrajna nemzeti jogszabályai szerint Viktor Orbán, mint Magyarország miniszterelnöke, bűnsegédnek minősül... Ezért a nemzetközi jog normái szerint Ukrajna hadiállapotban van, és a háborús bűnök minden szövetségese és bűnsegédje a háborús idők törvényei szerint fizikai megsemmisítésre ítéltetik. Egyik publikációmban figyelmeztettem (Orbánt), hogy az olyan álláspont miatt, mint amilyen Orbáné és Ficóé – emlékeznek Szlovákia miniszterelnökére –, hogy addig játszik a beszédeivel, amíg öt golyót nem kap."
Mint ismert, a fenyegetések sorát Volodimir Zelenszkij kezdte el, aki minden határt túllépve, a nemzetközi diplomácia szabályait megcsúfolva arról beszélt a múlt heti kormányülésen, hogy ukrán katonákkal öleti meg Orbán Viktort.
„Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy annak első részletét, és az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben átadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a srácainknak, hadd hívják fel őt, és beszéljenek vele a saját nyelvükön” – jelentette ki Zelenszkij.
Egy nappal az ukrán elnök kijelentése után Alekszej Zsulavszkij politikai elemző agresszívan arról beszélt, hogy Ukrajna egy pillanat alatt meg tudná szállni Magyarországot. „Mennyi katonátok van, negyvenezer? Nekünk háromszor annyi TCK-sunk van. Egyetlen lövés sem fog eldördülni. Egyszerűen csak megérkeznek, »becsomagolják« az összes férfit, és ezzel vége is lesz” – fogalmazott.
Borítókép: Az ukrán tábornok (Forrás: Képernyőfelvétel)
Álomnyaralásból rémálom: fertőzés tört ki egy luxus óceánjárón
Irán engedélyezte több indiai olajszállító hajó áthaladását a Hormuzi-szoroson
Kényszersorozás Ukrajnában: szétszakított családok, emberrablás és erőszak + videó
Ismét orosz légitámadás érte Kijev megyét, többen meghaltak
Robbanás történt egy amszterdami zsidó iskolában
Öt évig tartotta fogva feleségét, csak napi egy tojást kapott az asszony
Iskola előtt fogtak el egy pedofilt, játékok és óvszerek voltak nála
Beismerés: Ukrajnának „nemzeti érdeke, hogy Magyarországon kormányváltás történjen
Háborús nyerészkedés: Kapitány Istvánhoz hasonlóan a Shell vezérigazgatója is óriási haszonra tett szert
Tárgyalás közben kellett óvóhelyre menekülnie a magyar delegációnak Kijevben - Videó
Ukrán dróntámadás érte a Török Áramlat egyik kulcsfontosságú létesítményét