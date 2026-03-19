A miniszterelnök országjárása is bizonyítja, a tömegek Orbán Viktor mellett állnak, közben Magyar Péter összeomlik
Szijjártó: az ukránok ismét megtámadták a Magyarország földgázellátásához nélkülözhetetlen gázvezetéket
A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy "az ukránok most már tényleg túlmennek minden határon", hiszen az olajblokád mellett most már "totális energiablokád" alá akarják vonni Magyarországot.
Az ukrán hadsereg 22 drónnal támadta meg a Török Áramlat gázvezeték egyik kompresszorállomását Oroszország területén. Ennek a kompresszorállomásnak a működése nélkülözhetetlen a Magyarországra irányuló földgázszállítás tekintetében
- tudatta.
Tehát az egy dolog, hogy az ukránok olajblokád alatt tartanak minket, most már a földgázellátásunkat is lehetetlenné akarják tenni. Felszólítjuk az ukránokat, hogy ezt haladéktalanul fejezzék be
- folytatta.
Szijjártó Péter rámutatott, hogy mindeközben Magyarország az egyik legfőbb forrása az Ukrajnában felhasznált földgáznak és villamos energiának.
Fejezzék ezt be az ukránok, felszólítjuk őket, hogy haladéktalanul fejezzék be azokat a támadásokat, amelyek Magyarország energiaellátását veszélyeztetik!
- mondta.
Tudjuk, hogy azért csinálják, hogy a Tisza Párt megnyerje a választást Magyarországon, mivel egy totális energiablokád a választás előtt az ellenzéket segíti, de felszólítjuk őket, hogy fejezzék be a beavatkozást. Meg fogjuk védeni magunkat és a választást meg fogjuk nyerni
- tette hozzá.
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala
