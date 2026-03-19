A miniszterelnök országjárása is bizonyítja, a tömegek Orbán Viktor mellett állnak, közben Magyar Péter összeomlik
Menczer: Manfred Weber elismerte, hogy Magyar Péter Ukrajnáért küzd
Ezt mindenkinek látnia kell!
− kezdi a Facebook-posztját Menczer Tamás. A videófelvételen Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke megerősítette, hogy pártja a frontvonalban van és az Európai Unió Ukrajna mellett áll. Majd hozzátette, emlékszik arra, amit Donald Tusk (Lengyelország miniszterelnöke − a szerk.) tett Lengyelországban, és amit Magyar Péter tesz Magyarországon.
Harcolunk és biztos vagyok benne, hogy győzni fogunk
− jelentette ki Weber.
A Fidesz kommunikációs igazgatója minderre azt írja, Weber elmondta: Magyar Péter Ukrajnáért harcol! Közben Orbán Viktor védi a magyar érdekeket az ukrán zsarolással és fenyegetéssel szemben. Csütörtökön éppen Brüsszelben.
Válassz! Szuverén magyar út Orbán Viktorral vagy Brüsszel által irányított ukránbarát tiszás bábkormány?
− zárja a posztját a kormánypárti politikus.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
