Menczer: Manfred Weber elismerte, hogy Magyar Péter Ukrajnáért küzd

Ezt mindenkinek látnia kell!

− kezdi a Facebook-posztját Menczer Tamás. A videófelvételen Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke megerősítette, hogy pártja a frontvonalban van és az Európai Unió Ukrajna mellett áll. Majd hozzátette, emlékszik arra, amit Donald Tusk (Lengyelország miniszterelnöke − a szerk.) tett Lengyelországban, és amit Magyar Péter tesz Magyarországon.

Harcolunk és biztos vagyok benne, hogy győzni fogunk

− jelentette ki Weber.

A Fidesz kommunikációs igazgatója minderre azt írja, Weber elmondta: Magyar Péter Ukrajnáért harcol! Közben Orbán Viktor védi a magyar érdekeket az ukrán zsarolással és fenyegetéssel szemben. Csütörtökön éppen Brüsszelben.