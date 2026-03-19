2026. március 19. csütörtök, Bánk, József
Menczer: Manfred Weber elismerte, hogy Magyar Péter Ukrajnáért küzd

Menczer Tamás biztos abban, hogy egy esetleges választási siker esetén Manfred Weber belekényszerítené Magyar Pétert, hogy vigye háborúba Magyarországot
Válassz, szuverén magyar út Orbán Viktorral vagy Brüsszel által irányított ukránbarát tiszás bábkormány - írta közösségi oldalán csütörtökön a Fidesz kommunikációs igazgatója.
2026. március 19., csütörtök 12:36
Frissítve: 2026. március 19., csütörtök 12:47
Ezt mindenkinek látnia kell!

− kezdi a Facebook-posztját Menczer Tamás. A videófelvételen Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke megerősítette, hogy pártja a frontvonalban van és az Európai Unió Ukrajna mellett áll. Majd hozzátette, emlékszik arra, amit Donald Tusk (Lengyelország miniszterelnöke − a szerk.) tett Lengyelországban, és amit Magyar Péter tesz Magyarországon.

Harcolunk és biztos vagyok benne, hogy győzni fogunk

− jelentette ki Weber.

A Fidesz kommunikációs igazgatója minderre azt írja, Weber elmondta: Magyar Péter Ukrajnáért harcol! Közben Orbán Viktor védi a magyar érdekeket az ukrán zsarolással és fenyegetéssel szemben. Csütörtökön éppen Brüsszelben.

Válassz! Szuverén magyar út Orbán Viktorral vagy Brüsszel által irányított ukránbarát tiszás bábkormány?

− zárja a posztját a kormánypárti politikus.

 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

