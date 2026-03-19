Németh Balázs: a tiszásokat nem zavarja, hogy az ukránok fenyegetnek minket

Németh Balázs: a tiszásokat nem zavarja, hogy az ukránok fenyegetnek minket
A Fidesz képviselőjelöltje az egyik ellenfelével, Müller Annával próbált szóba elegyedni, de ő nem állt kötélnek.
2026. március 19., csütörtök 11:53
Frissítve: 2026. március 19., csütörtök 11:56
Németh Balázs, a Fidesz észak-pesti képviselőjelöltje megpróbálta megtudni tiszás ellenfelétől, Müller Annától, mit szól ahhoz, hogy az ukránok megfenyegették Orbán Viktort és a családját, majd megkérdezte tőle, elítéli-e ezt − derül ki a Facebook-oldalára feltöltött videóból.

Az ellenzéki politikus kitért a válasz elől, csak azt ismételgette, 

további jó kampányolást kívánok.

A kormánypárti jelölt tett egy kísérletet arra is, hogy bemutatkozzon az egyik tiszás aktivistának is, de ő elrántotta a kezét, majd az ellenzéki segítő átnyújtott egy tiszás szóróanyagot Némethnek, aki megígérte, hogy elolvassa, bár szerinte tele van hazugságokkal.

A Fidesz politikusa a végén megjegyezte, 

az emberek pontosan tudják, mi a tét: háború vagy béke, és nem akarjuk, hogy az ukránok fenyegessenek minket, a tiszásokat azonban ez nem zavarja.

Nyitókép: Németh Balázs Facebook-oldala

 

