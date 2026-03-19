A miniszterelnök országjárása is bizonyítja, a tömegek Orbán Viktor mellett állnak, közben Magyar Péter összeomlik
Németh Balázs: a tiszásokat nem zavarja, hogy az ukránok fenyegetnek minket
Németh Balázs, a Fidesz észak-pesti képviselőjelöltje megpróbálta megtudni tiszás ellenfelétől, Müller Annától, mit szól ahhoz, hogy az ukránok megfenyegették Orbán Viktort és a családját, majd megkérdezte tőle, elítéli-e ezt − derül ki a Facebook-oldalára feltöltött videóból.
Az ellenzéki politikus kitért a válasz elől, csak azt ismételgette,
további jó kampányolást kívánok.
A kormánypárti jelölt tett egy kísérletet arra is, hogy bemutatkozzon az egyik tiszás aktivistának is, de ő elrántotta a kezét, majd az ellenzéki segítő átnyújtott egy tiszás szóróanyagot Némethnek, aki megígérte, hogy elolvassa, bár szerinte tele van hazugságokkal.
A Fidesz politikusa a végén megjegyezte,
az emberek pontosan tudják, mi a tét: háború vagy béke, és nem akarjuk, hogy az ukránok fenyegessenek minket, a tiszásokat azonban ez nem zavarja.
Nyitókép: Németh Balázs Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
Dömötör: a brüsszeli „gyors reagálású rendszer” miatt fordulnak az Európai Bizottsághoz
Gulyás: Kitiltjuk a fenyegetőző három ukránt - videókkal
A Politico szerint Orbán Viktor nem engedett a zsarolásnak
Orbán Viktor: Ha van olaj van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának
A Kétarcú Konyhája névvel elkészítette Magyar Péter stílszerű menüsorát a Mindmegette
Szijjártó: az ukránok ismét megtámadták a Magyarország földgázellátásához nélkülözhetetlen gázvezetéket
Orbán Viktor vezetésével Budapesten rendezik meg az 1. Patrióta Nagygyűlést
A náci karlendítő Tárkányi Zsolt debreceni jelölttársa rögtön Zelenszkij katonáinak segítségére sietett
Deák: Az RTL értetlenkedett, Orbán Viktor segített!
Gulyás Gergely: amíg nincs olaj, addig nincs pénz Ukrajnának
Menczer: Manfred Weber elismerte, hogy Magyar Péter Ukrajnáért küzd