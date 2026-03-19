A miniszterelnök országjárása is bizonyítja, a tömegek Orbán Viktor mellett állnak, közben Magyar Péter összeomlik
Dömötör: a brüsszeli „gyors reagálású rendszer” miatt fordulnak az Európai Bizottsághoz
A Fidesz EP-képviselője szerint az ügy hátterében az áll, hogy a Bizottság bejelentette egy úgynevezett „gyors reagálású rendszer” bevezetését, amely szerinte komoly hatással lehet az online nyilvánosság működésére, így a választási időszakban is.
Dömötör Csaba kifejtette, hogy az új mechanizmus lényege, hogy különböző külső szereplők – például aktivistacsoportok, liberális médiumok vagy tényellenőrök – megjelölhetnek egyes közösségi médiás tartalmakat.
Az így megjelölt bejegyzéseket a nagy platformok, mint például a Facebook vagy a YouTube, kötelesek lennének hátrébb sorolni, vagyis csökkenteni azok elérését.
A képviselő úgy fogalmazott: ha a közösségi média cégek nem működnek együtt a rendszerrel, akkor akár jelentős pénzbírságokra is számíthatnak.
A Fidesz EP-képviselője szerint a beadvány célja, hogy tisztázza a rendszer működésének részleteit. Két konkrét kérdésre várnak választ az Európai Bizottság részéről:
- Melyek azok a Magyarországon működő aktivistacsoportok, amelyek jogosultak lesznek tartalmak megjelölésére és korlátozására a választásokig?
- Nyilvánosságra hozzák-e, hogy pontosan mely tartalmak elérését korlátozták?
Nyitókép: MTI
