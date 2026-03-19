Dömötör: a brüsszeli „gyors reagálású rendszer” miatt fordulnak az Európai Bizottsághoz

A Fidesz EP-képviselője szerint az ügy hátterében az áll, hogy a Bizottság bejelentette egy úgynevezett „gyors reagálású rendszer” bevezetését, amely szerinte komoly hatással lehet az online nyilvánosság működésére, így a választási időszakban is.

Dömötör Csaba kifejtette, hogy az új mechanizmus lényege, hogy különböző külső szereplők – például aktivistacsoportok, liberális médiumok vagy tényellenőrök – megjelölhetnek egyes közösségi médiás tartalmakat.

Az így megjelölt bejegyzéseket a nagy platformok, mint például a Facebook vagy a YouTube, kötelesek lennének hátrébb sorolni, vagyis csökkenteni azok elérését.

A képviselő úgy fogalmazott: ha a közösségi média cégek nem működnek együtt a rendszerrel, akkor akár jelentős pénzbírságokra is számíthatnak.

A Fidesz EP-képviselője szerint a beadvány célja, hogy tisztázza a rendszer működésének részleteit. Két konkrét kérdésre várnak választ az Európai Bizottság részéről: