A színpadon kel életre Olaszország, ahol minden hang mögött egy történet húzódik
Egy különleges zenei utazásra invitálja a közönséget a Bella Ciao – Széles Flóra & Kovács Gábor olasz estje, ahol a dallamok nem csupán felcsendülnek, hanem történeteket mesélnek.
Az est az olasz életérzés esszenciáját idézi meg: szenvedélyt, eleganciát és azt a semmivel össze nem téveszthető könnyedséget, amely Itália sajátja. A színházterem félhomályában a nézők egy olyan világba csöppenhetnek, ahol a zene és az érzelmek egymásba fonódva idézik meg a mediterrán kultúra legszebb pillanatait.
A műsor az olasz zenei örökség ikonikus darabjaira épül, így többek között felcsendül a Bella Ciao, a Volare, a Felicitá, az Il Mondo és a Ti Amo is. A színpadon Széles Flóra és Kovács Gábor operaénekes keltik életre ezt az érzelmekkel teli világot, ahol az elegancia és a szenvedély egyszerre van jelen.
A koncert mögött személyes élmények is húzódnak.
Amikor kiköltöztem Olaszországba, teljesen egyedül voltam és ez valójában próbára tett. Eleinte nehéz volt, nem beszéltem a nyelvet, minden ismeretlen volt, de mégis egyszerre volt kaland, szabadság, és bizonytalanság
- vallotta Kovács Gábor az est születéséről.
A művész számára az ott töltött idő mély nyomot hagyott, amely a koncert minden pillanatában visszaköszön.
A „Bella Ciao” est is ebből az élményből született, ez az Olaszországban töltött éveim lenyomata, ami mindig arra emlékeztet, hogy az élet csodálatos, érdemes megélni és élvezni minden pillanatát
- mondta Kovács Gábor.
A Bella Ciao, Az Éj Eleganciája produkció, ahol a minőség és az igényes szórakoztatás alap.
Jegyek: https://orfeum.hu/tickets/221
Széles Flóra:2019-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetem zenés színész szakán, Novák Eszter és Selmeczi György osztályában. Diplomája megszerzése után azonnal a Budapesti Operettszínházhoz szerződött, ahol azóta is játszik. Emellett több hazai és határon túli színházban is fellépett, többek között a Vígszínházban, a Veszprémi és Soproni Petőfi Színházban, a székesfehérvári Vörösmarty Színházban, a Nagyváradi Szigligeti Színházban és a tatabányai Jászai Mari Színházban. Jelenleg a Madách Színház, a Veres 1 Színház és a debreceni Csokonai Nemzeti Színház előadásaiban is látható.Munkáját több rangos díjjal ismerték el: 2019-ben Marshallbot-díjat, 2020-ban Bársony Rózsi Emlékgyűrűt kapott, 2023-ban az Évad Musicalszínésze lett, 2024-ben pedig Honthy-díjjal jutalmazták.Pályafutása során számos jelentős musical- és operettszerepet alakított, többek között Belle-t (A Szépség és a Szörnyeteg), Christine-t (Az Operaház Fantomja), Emma Carew-t (Jekyll és Hyde), valamint a Csárdáskirálynő és a Marica grófnő meghatározó szerepeit. Színészi eszköztára lehetővé teszi, hogy a primadonna és naiva szerepek mellett drámai és humoros karaktereket is hitelesen formáljon meg. https://www.facebook.com/szelesflora
Kovács Gábor: Operaénekes. Tanulmányait a Miskolci Egyetemen gazdaságinformatika szakon és a Partiumi Keresztény Egyetem magánének szakán végezte. Már a Virtuózok című műsorban is megmutatta kiemelkedő képességeit. Az opera világában találta meg önmagát, ahol a zene, a színház és a költészet ereje egyesül, lehetőséget adva számára, hogy teljes mértékben kibontakozzon.Számos helyszínen megmutatta már tehetségét, többek között a többéves olaszországi munkássága során a Puccini Fesztiválon, a luccai Teatro del Giglio-ban, idehaza pedig a Bartók+ Operafesztiválon, a Verbita Fesztiválon, idén pedig a Müpában is fellép. Rendszeres vendégművésze a Debreceni Csokonai Nemzeti Színháznak.A Musicum Laude Nemzetközi Énekverseny külön díjazta produkcióját. Szívesen kipróbálná magát más műfajokban, például az operettben és a kortárs zenében. Gábor számára fontos, hogy egyensúlyt tartson a munka és a magánélet között. Célja, hogy maradandó élményt nyújtson a közönségnek, és gazdagítsa az opera műfaját.
+Ez is érdekelheti
Megmutatta Szandi, hogyan edz egy leendő nagymama
Mennyasszony lett Király Linda, özönlenek a gratulációk - fotó
Budapestre érkezett egy Lamborghini Revuelto – kitalálja, melyik magyar milliárdos autógyűjteménye gyarapodott?
Időjárás-jelentés: Gyenge fagy is előfordulhat a következő napokban
Fogós feladvány: Ön tudja mi ez a lyuk a laptopokon?
Gyászol a magyar sport, elhunyt Dávid Sándor
Hajszálon múlt, hogy kijutottak, katonák mentették ki a népszerű magyar zenekart
Pénteken kiderül, ki lesz a Séfek Séfe 7. évadának győztese
A Tankcsapda kilenc év után újra a Sportarénában lép fel
Nem mindennapi kincs került elő – Fertőszögi Péter azonnal tudta, mi a teendő
Megrázó titkok a csillogás mögött: megszólalt Britney Spears egykori bizalmasa