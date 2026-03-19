A színpadon kel életre Olaszország, ahol minden hang mögött egy történet húzódik

Széles Flóra:2019-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetem zenés színész szakán, Novák Eszter és Selmeczi György osztályában. Diplomája megszerzése után azonnal a Budapesti Operettszínházhoz szerződött, ahol azóta is játszik. Emellett több hazai és határon túli színházban is fellépett, többek között a Vígszínházban, a Veszprémi és Soproni Petőfi Színházban, a székesfehérvári Vörösmarty Színházban, a Nagyváradi Szigligeti Színházban és a tatabányai Jászai Mari Színházban. Jelenleg a Madách Színház, a Veres 1 Színház és a debreceni Csokonai Nemzeti Színház előadásaiban is látható.Munkáját több rangos díjjal ismerték el: 2019-ben Marshallbot-díjat, 2020-ban Bársony Rózsi Emlékgyűrűt kapott, 2023-ban az Évad Musicalszínésze lett, 2024-ben pedig Honthy-díjjal jutalmazták.Pályafutása során számos jelentős musical- és operettszerepet alakított, többek között Belle-t (A Szépség és a Szörnyeteg), Christine-t (Az Operaház Fantomja), Emma Carew-t (Jekyll és Hyde), valamint a Csárdáskirálynő és a Marica grófnő meghatározó szerepeit. Színészi eszköztára lehetővé teszi, hogy a primadonna és naiva szerepek mellett drámai és humoros karaktereket is hitelesen formáljon meg. https://www.facebook.com/szelesflora

Kovács Gábor: Operaénekes. Tanulmányait a Miskolci Egyetemen gazdaságinformatika szakon és a Partiumi Keresztény Egyetem magánének szakán végezte. Már a Virtuózok című műsorban is megmutatta kiemelkedő képességeit. Az opera világában találta meg önmagát, ahol a zene, a színház és a költészet ereje egyesül, lehetőséget adva számára, hogy teljes mértékben kibontakozzon.Számos helyszínen megmutatta már tehetségét, többek között a többéves olaszországi munkássága során a Puccini Fesztiválon, a luccai Teatro del Giglio-ban, idehaza pedig a Bartók+ Operafesztiválon, a Verbita Fesztiválon, idén pedig a Müpában is fellép. Rendszeres vendégművésze a Debreceni Csokonai Nemzeti Színháznak.A Musicum Laude Nemzetközi Énekverseny külön díjazta produkcióját. Szívesen kipróbálná magát más műfajokban, például az operettben és a kortárs zenében. Gábor számára fontos, hogy egyensúlyt tartson a munka és a magánélet között. Célja, hogy maradandó élményt nyújtson a közönségnek, és gazdagítsa az opera műfaját.

