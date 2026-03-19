A miniszterelnök országjárása is bizonyítja, a tömegek Orbán Viktor mellett állnak, közben Magyar Péter összeomlik
A náci karlendítő Tárkányi Zsolt debreceni jelölttársa rögtön Zelenszkij katonáinak segítségére sietett
Újabb botrány érik a Tisza Pártot debreceni jelöltjei körül. A párt sajtófőnökének, Tárkányi Zsoltnak karlendítős ügye után most korábbi jelölttársa, Barabás Zoltánról is érdekes dolgokat tudott meg a Mandiner.
A lap információi szerint
ő volt annak a debreceni klubnak az üzemeltetője 2009-ben, ahol a döbbenetes romagyilkosságokat elkövető férfiak dolgoztak, sőt, ott rejtegették a gyilkossághoz használt fegyvereiket is.
Emlékezetes, 2009-ben négy debreceni férfi az ország több pontján is rajtaütéseket hajtott végre romák lakta településrészeken. Összesen hat embert végeztek ki kegyetlen módon. Végül 2009 augusztusában csaptak le rájuk a kommandósok az akkor Perényi 1 nevű szórakozóhelyen, ahol ketten kidobóként dolgoztak, de a fegyvereket is itt, egy fal mögé rejtve tárolták.
A négy elkövetőből hárman tényleges életfogytiglant kaptak, negyedik társuk 13 évet ült börtönben. Később felfüggesztetett kapott az a nő is, aki a Perényi 1 üzletvezetője volt akkoriban, sőt, az egyik gyilkos szeretője is. Őt végül hamis tanúzásért ítélték el.
A Mandiner úgy tudja, hogy az említett klub Barabás Zoltánhoz volt köthető, aki a Tisza párt képviselőjelölt-jelöltjeként lett ismert 2025 novemberében. Tárkányi Zsolttal mindketten Hajdú-Bihar 01-es választókörzetében várták a szavazatokat. A szavazást Tárkányi Zsolt nyerte, így ő lett a Tisza jelöltje. Annak ellenére, hogy sem ő, sem Barabás Zoltán nem él Debrecenben.
Azonban Barabás Facebook-oldalát átböngészve „érdekes” bejegyzéseket találhatunk. A férfi ugyanis rögtön az ukrán fegyveresek segítségére sietett, miután Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktor: Barabás megosztotta a miniszterelnök lakcímét az interneten, hogy „az ukránoknak könnyű dolga legyen”.
Ez is egy újabb bizonyíték arra, hogy a Tisza Párt összejátszik az ukránokkal, és immár a kormányfő megtámadásában is segítséget nyújtanak.
Karlendítős botrányba keveredett a tiszás sajtófőnök
Bő egy hete megdöbbentő fényképet juttatott el egy olvasó a Hetek szerkesztőségéhez: a felvételen a debreceni futballultrák egyik vonulása látható, rajta egy, az arcát sáljával részben eltakaró, karlendítő férfival.
A lap forrásai szerint a képen Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtófőnöke, valamint a Hajdú-Bihar megye 1-es számú választókerületének tiszás jelöltje szerepel.
A Tisza Párt sajtóosztálya később megerősítette, hogy valóban ő látható a felvételen, ugyanakkor hangsúlyozták: szerintük nem náci karlendítésről van szó.
A Hír TV riportjában a Tisza jelöltjeit és szimpatizánsait kérdezték arról, mit gondolnak a képről, és ők minek látják a gesztust. A párt alelnöke,
Radnai Márk úgy tett, mintha nem ismerné fel a képen látható férfit,
majd azután is ragaszkodott ahhoz az álláspontjához, hogy nem tudja, ki van a képen, miután az újságíró szembesítette azzal, hogy a Tisza is elismerte Tárkányi személyazonosságát.
Végül azzal próbálta mentegetni a képen látható mozdulatot, hogy az szerinte integetés is lehet.
