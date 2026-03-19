Gulyás Gergely: amíg nincs olaj, addig nincs pénz Ukrajnának
"Amíg nincs olaj, addig nincs pénz sem" - fogalmazott Gulyás Gergely, hangsúlyozva, a kormány nem tartja elfogadhatónak, hogy egy európai uniós tagjelölt ország a társulási szerződést durván megsértve, jogi kötelezettségeit megszegve veszélyezteti legalább két európai uniós tagállam, Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát.
Jelezte: senki nem várhatja azt, hogy amíg egy ilyen ellenséges magatartást tanúsító állami döntéssel kell, hogy együtt éljünk, addig Magyarország támogatást nyújtson, legyen szó a szankciós csomagról vagy az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatásról.
A miniszter értékelése szerint a Barátság kőolajvezeték működőképes, az ukrán elnök politikai döntése volt a vezeték elzárása, így csak egy politikai döntésre van szükség ahhoz, hogy újra megnyissák.
Nyilvánvalónak nevezte, hogy az ukránok e tekintetben összejátszanak Brüsszellel, szerinte ez Brüsszel reakcióiból is látszik, és az is nyilvánvaló, hogy Ukrajna ezt azért teszi, hogy beavatkozzon a magyar választásba és a Tisza Pártnak nyújtson segítséget. Ez Magyarország szuverenitását is sérti, és ellentétes valamennyi magyar választópolgár érdekével, azoknak az érdekével is, akik nem a kormánypártokra akarnak szavazni, vagy sosem szavaztak kormánypártokra - tette hozzá.
„Újabb három ukrán állampolgárt tiltott ki a kormány”
A magyar kormány újabb három ukrán állampolgár Magyarországról, illetve a schengeni övezetből való kitiltásáról döntött - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Gulyás Gergely elmondta, a kitiltás egy Omelcsenko nevezetű, egykori ukrán hírszerző tábornokot és politikust, az ukrán hadsereg Zelenszkij elnök által kitüntetett, Karasz nevezetű őrnagyát, a neonáci C14 csoport vezetőjét, továbbá Borisz Tizenhausen ukrán politikai elemzőt érinti.
Emlékeztetett: ők személyesen fenyegették Magyarországot azzal, hogy Ukrajna katonai támadást is intézhet az ország ellen, vagy a miniszterelnököt, illetve családját fenyegették.
Ez az európai kultúrkörtől távol áll, ezért nem indokolt, hogy ők akár Magyarországra, akár Európába beléphessenek, úgyhogy az ennek megfelelő intézkedéseket a csütörtöki napon a kormány megteszi - jelezte.
„Újabb 7 milliárd forinttal segíti a tejtermelő gazdákat a kormány”
Mivel Európában túltermelési válság alakult ki, a kormány további 7 milliárd forinttal segíti a tejtermelő gazdákat, literenként 15 forint felárat fizetve nekik támogatásként - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Gulyás Gergely emlékeztetett: tavaly év vége óta már 38 milliárd forintos célzott támogatást kapott a magyar tejágazat, ezen felül segítik a tejtermelőket további 7 milliárd forinttal.
A most kialakult túltermelési válság okaiként a háború és a Kína által bevezetett viszontvámok mellett azt jelölte meg, hogy a korábbi években emelkedő tejár miatt a tejet adó tehenek száma megnőtt Európában.
Hozzátette: a kormány reményei szerint az ágazat nehézségei csak átmenetiek lesznek, ennek érdekében pedig az Európai Unió is tehetne.
