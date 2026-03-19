Gulyás Gergely: amíg nincs olaj, addig nincs pénz Ukrajnának

"Amíg nincs olaj, addig nincs pénz sem" - fogalmazott Gulyás Gergely, hangsúlyozva, a kormány nem tartja elfogadhatónak, hogy egy európai uniós tagjelölt ország a társulási szerződést durván megsértve, jogi kötelezettségeit megszegve veszélyezteti legalább két európai uniós tagállam, Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát.

Jelezte: senki nem várhatja azt, hogy amíg egy ilyen ellenséges magatartást tanúsító állami döntéssel kell, hogy együtt éljünk, addig Magyarország támogatást nyújtson, legyen szó a szankciós csomagról vagy az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatásról.

A miniszter értékelése szerint a Barátság kőolajvezeték működőképes, az ukrán elnök politikai döntése volt a vezeték elzárása, így csak egy politikai döntésre van szükség ahhoz, hogy újra megnyissák.

Nyilvánvalónak nevezte, hogy az ukránok e tekintetben összejátszanak Brüsszellel, szerinte ez Brüsszel reakcióiból is látszik, és az is nyilvánvaló, hogy Ukrajna ezt azért teszi, hogy beavatkozzon a magyar választásba és a Tisza Pártnak nyújtson segítséget. Ez Magyarország szuverenitását is sérti, és ellentétes valamennyi magyar választópolgár érdekével, azoknak az érdekével is, akik nem a kormánypártokra akarnak szavazni, vagy sosem szavaztak kormánypártokra - tette hozzá.