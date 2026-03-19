A miniszterelnök országjárása is bizonyítja, a tömegek Orbán Viktor mellett állnak, közben Magyar Péter összeomlik
Orbán Viktor vezetésével Budapesten rendezik meg az 1. Patrióta Nagygyűlést
A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány közleménye szerint Európa a feje tetejére állt, a brüsszeli elit már nem képviseli az Európai Unió állampolgárait. Így azért hívja össze a patriótákat az Fidesz alapítványa, hogy megmutassák: vannak még vezetők, akik az emberek és a kontinens oldalán állnak.
A rendezvénysorozat 10 órakor, konferenciával kezdődik az Országházban "A döntés joga: migráció és szuverenitás" (The Right to Decide: Migration and Sovereignty) címmel. Az eseményt Gál Kinga, a Patrióták Európáért európai parlamenti képviselőcsoport első alelnöke nyitja meg, majd Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter tartanak előadást. A konferencia zárszavát Kövér László, az Országgyűlés elnöke mondja majd.
A rendezvény délután a Millenáris Parkban folytatódik, ahol 12 órától várják a látogatókat. A színpadi és kulturális programok után az európai patrióta vezetők szólalnak fel.
Az eseményen, - amelynek házigazdája Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke - beszédet mond többek között Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés parlamenti frakcióvezetője, Matteo Salvini, Olaszország miniszterelnök-helyettese, Santiago Abascal, a spanyol Vox párt elnöke, Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke, valamint Geert Wilders, a Holland Szabadságpárt vezetője.
Az esemény kiemelt felszólalója pedig Orbán Viktor miniszterelnök.
A Millenáris Park területén tematikus pavilonok is várják a látogatókat, amelyek a magyar tudomány, kultúra, közélet és turizmus különböző területeit mutatják be.
Az eseményt élőben közvetíti a Hír TV, a Mandiner, valamint a Patrióta YouTube-csatornája.
Nyitókép: MTI
Dömötör: a brüsszeli „gyors reagálású rendszer” miatt fordulnak az Európai Bizottsághoz
Gulyás: Kitiltjuk a fenyegetőző három ukránt - videókkal
A Politico szerint Orbán Viktor nem engedett a zsarolásnak
Orbán Viktor: Ha van olaj van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának
A Kétarcú Konyhája névvel elkészítette Magyar Péter stílszerű menüsorát a Mindmegette
Szijjártó: az ukránok ismét megtámadták a Magyarország földgázellátásához nélkülözhetetlen gázvezetéket
A náci karlendítő Tárkányi Zsolt debreceni jelölttársa rögtön Zelenszkij katonáinak segítségére sietett
Deák: Az RTL értetlenkedett, Orbán Viktor segített!
Gulyás Gergely: amíg nincs olaj, addig nincs pénz Ukrajnának
Menczer: Manfred Weber elismerte, hogy Magyar Péter Ukrajnáért küzd
Németh Balázs: a tiszásokat nem zavarja, hogy az ukránok fenyegetnek minket