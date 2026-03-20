2026. március 20. péntek, Klaudia
12°C Budapest
rendőr
gyász
baleset
járőr

Most érkezett: Meghalt Zalavári Bálint

2026. március 20., péntek 14:40
Frissítve: 2026. március 20., péntek 14:51
Vágólapra másolva!

Tragédiával végződött egy rendőri akció csütörtökön, amikor két járőr próbált meg egy elütött vadat levinni a 8-as főútról – közölte a police.hu.

Mint kiderült, a rendőrök 8-as főút 56. kilométerszelvényénél álltak félre, miután bejelentést kaptak, hogy egy nagytestű szarvas fekszik az út közepén.

A rendőrségi gépjármű működő megkülönböztető jelzése ellenére egy szemközti irányból érkező autó – eddig tisztázatlan okokból – a szolgálati járműnek ütközött, elsodorva a két intézkedő rendőrt.

A balesetben Zalavári Bálint Zsolt rendőr őrmester, a Veszprémi Rendőrkapitányság járőre életét vesztette.


A fiatal, mindössze 22 éves rendőr Veszprémben született, és a 10 hónapos rendőrjárőr képzést követően 2025. január 14-én próbaidőre kinevezték a Veszprémi Rendőrkapitányság állományába járőrnek, őrmesteri rendfokozatba, majd 2026. január 14-ével beosztásában véglegesítették.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság és Magyarország Rendőrsége megrendülve és együttérzéssel osztozik az elhunyt rendőr családjának fájdalmában.

Nyitókép: police.hu.

 

