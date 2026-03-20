Most érkezett: Meghalt Zalavári Bálint
Tragédiával végződött egy rendőri akció csütörtökön, amikor két járőr próbált meg egy elütött vadat levinni a 8-as főútról – közölte a police.hu.
Mint kiderült, a rendőrök 8-as főút 56. kilométerszelvényénél álltak félre, miután bejelentést kaptak, hogy egy nagytestű szarvas fekszik az út közepén.
A rendőrségi gépjármű működő megkülönböztető jelzése ellenére egy szemközti irányból érkező autó – eddig tisztázatlan okokból – a szolgálati járműnek ütközött, elsodorva a két intézkedő rendőrt.
A balesetben Zalavári Bálint Zsolt rendőr őrmester, a Veszprémi Rendőrkapitányság járőre életét vesztette.
A fiatal, mindössze 22 éves rendőr Veszprémben született, és a 10 hónapos rendőrjárőr képzést követően 2025. január 14-én próbaidőre kinevezték a Veszprémi Rendőrkapitányság állományába járőrnek, őrmesteri rendfokozatba, majd 2026. január 14-ével beosztásában véglegesítették.
A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság és Magyarország Rendőrsége megrendülve és együttérzéssel osztozik az elhunyt rendőr családjának fájdalmában.
Nyitókép: police.hu.
