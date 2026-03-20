Most érkezett: Meghalt Zalavári Bálint

Tragédiával végződött egy rendőri akció csütörtökön, amikor két járőr próbált meg egy elütött vadat levinni a 8-as főútról – közölte a police.hu.

Mint kiderült, a rendőrök 8-as főút 56. kilométerszelvényénél álltak félre, miután bejelentést kaptak, hogy egy nagytestű szarvas fekszik az út közepén.

A rendőrségi gépjármű működő megkülönböztető jelzése ellenére egy szemközti irányból érkező autó – eddig tisztázatlan okokból – a szolgálati járműnek ütközött, elsodorva a két intézkedő rendőrt.

A balesetben Zalavári Bálint Zsolt rendőr őrmester, a Veszprémi Rendőrkapitányság járőre életét vesztette.