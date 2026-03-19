Éheztették és kutyapórázon tartották kislányukat
Meloni azt mondta az uniós vezetőknek, hogy megérti Orbán Viktor ukrajnai álláspontját
A Politico azt írja, hogy az olasz kormányfő a beszámolók szerint azt mondta uniós kollégáinak, hogy érti, miért hátrált ki Orbán Viktor a korábban már jóváhagyott, 90 milliárd eurós ukrajnai hitelcsomag mögül.
Meloni ugyanakkor hangsúlyozta: továbbra is támogatja, hogy Ukrajna mielőbb hozzájusson a forrásokhoz, ám szerinte Orbán Viktor helyzete érthető. Egy diplomata szerint az olasz miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy „a dolgok változnak”, és hasonló helyzetben ő maga is megértené a magyar álláspontot.
Magyarország mellett Szlovákián kívül a 25 tagállam közös nyilatkozatban erősítette meg, hogy támogatja a hitel folyósítását, és azt szeretnék, ha az első részlet már április elején megérkezne Ukrajnába.
Orbán Viktor a tárgyalások után közzétett videójában úgy nyilatkozott, hogy a vita „kemény volt”, és minden oldalról nyomás nehezedett rá, de szerinte az EU „rossz helyen és rossz időben” próbált nyomást gyakorolni.
Nyitókép: MTI
+Ez is érdekelheti
Kaja Kallas kijelentette, Brüsszel azon dolgozik, hogyan tudják kierőszakolni Magyarországból a 90 milliárdos hadikölcsön jóváhagyását
Többen meghaltak egy épülettűzben az indiai fővárosban
Hátborzongató gyilkosság: Döbbenet, hova vezetett a fiatalkorú gyanúsított első útja
Lezuhant egy svájci sífelvonó kabinja - videóval
Elsüllyedt egy vontatóhajó Romániában, az öttagú legénységből senkit nem sikerült élve kimenteni
Bebizonyosodott, hogy ukrán kémhálózat segíti a Tisza Pártot
Teljesen leállt a légi utasforgalom Berlinben sztrájk miatt
Most érkezett: eltalálta egy lövedék az iráni atomerőművet
Többen meghaltak a libanoni főváros központját érő izraeli légitámadásokban
Kitört a botrány: drónokkal megpakolt ukrán csempészeket kaptak el
Teljesen elgurult az egyik ukrán militáns gyógyszere: a magyarok fűtsenek lótrágyával és fával (VIDEÓ)