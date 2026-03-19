Meloni azt mondta az uniós vezetőknek, hogy megérti Orbán Viktor ukrajnai álláspontját

A Politico azt írja, hogy az olasz kormányfő a beszámolók szerint azt mondta uniós kollégáinak, hogy érti, miért hátrált ki Orbán Viktor a korábban már jóváhagyott, 90 milliárd eurós ukrajnai hitelcsomag mögül.

Meloni ugyanakkor hangsúlyozta: továbbra is támogatja, hogy Ukrajna mielőbb hozzájusson a forrásokhoz, ám szerinte Orbán Viktor helyzete érthető. Egy diplomata szerint az olasz miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy „a dolgok változnak”, és hasonló helyzetben ő maga is megértené a magyar álláspontot.

Magyarország mellett Szlovákián kívül a 25 tagállam közös nyilatkozatban erősítette meg, hogy támogatja a hitel folyósítását, és azt szeretnék, ha az első részlet már április elején megérkezne Ukrajnába.

Orbán Viktor a tárgyalások után közzétett videójában úgy nyilatkozott, hogy a vita „kemény volt”, és minden oldalról nyomás nehezedett rá, de szerinte az EU „rossz helyen és rossz időben” próbált nyomást gyakorolni.

Nyitókép: MTI