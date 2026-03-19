Meloni azt mondta az uniós vezetőknek, hogy megérti Orbán Viktor ukrajnai álláspontját

Meloni azt mondta az uniós vezetőknek, hogy megérti Orbán Viktor ukrajnai álláspontját
Az Európai Unió csütörtöki csúcstalálkozóján Giorgia Meloni zárt ajtók mögött megértését fejezte ki Orbán Viktor Ukrajnával kapcsolatos álláspontja iránt – állítják diplomaták.
2026. március 19., csütörtök 20:44
A Politico azt írja, hogy az olasz kormányfő a beszámolók szerint azt mondta uniós kollégáinak, hogy érti, miért hátrált ki Orbán Viktor a korábban már jóváhagyott, 90 milliárd eurós ukrajnai hitelcsomag mögül.

Meloni ugyanakkor hangsúlyozta: továbbra is támogatja, hogy Ukrajna mielőbb hozzájusson a forrásokhoz, ám szerinte Orbán Viktor helyzete érthető. Egy diplomata szerint az olasz miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy „a dolgok változnak”, és hasonló helyzetben ő maga is megértené a magyar álláspontot.

Magyarország mellett Szlovákián kívül a 25 tagállam közös nyilatkozatban erősítette meg, hogy támogatja a hitel folyósítását, és azt szeretnék, ha az első részlet már április elején megérkezne Ukrajnába.

Orbán Viktor a tárgyalások után közzétett videójában úgy nyilatkozott, hogy a vita „kemény volt”, és minden oldalról nyomás nehezedett rá, de szerinte az EU „rossz helyen és rossz időben” próbált nyomást gyakorolni.

Nyitókép: MTI

