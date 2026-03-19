Csipes Tamara kettős mércéje: bírál, miközben a rendszer egyik legnagyobb nyertese

Csipes Tamara korábban arról beszélt, hogy a magyar sporttámogatási rendszer nem működik megfelelően, és szerinte torzulások jellemzik az erőforrások elosztását.

Ugyanakkor a számok azt mutatják, hogy Csipes Tamara maga is kiemelkedő mértékben részesül az állami sporttámogatási rendszerből.

A Nemzeti Sport cikke alapján a 2024-es párizsi olimpián szerzett két ezüst- és egy bronzérméért például mintegy 111 millió forintos állami jutalomban részesült, ami a teljes magyar mezőnyben a legmagasabb összeg volt.

Ez a jutalmazási rendszer ráadásul az elmúlt években jelentősen nőtt: az olimpiai díjazásokat a Fidesz-KDNP kormány többször megemelte, így a kiemelkedő eredményt elérő sportolók ma már százmilliós nagyságrendű összegeket kapnak.

Az edző édesapa is a rendszer nyertese