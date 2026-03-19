Csipes Tamara kettős mércéje: bírál, miközben a rendszer egyik legnagyobb nyertese
Csipes Tamara korábban arról beszélt, hogy a magyar sporttámogatási rendszer nem működik megfelelően, és szerinte torzulások jellemzik az erőforrások elosztását.
Ugyanakkor a számok azt mutatják, hogy Csipes Tamara maga is kiemelkedő mértékben részesül az állami sporttámogatási rendszerből.
A Nemzeti Sport cikke alapján a 2024-es párizsi olimpián szerzett két ezüst- és egy bronzérméért például mintegy 111 millió forintos állami jutalomban részesült, ami a teljes magyar mezőnyben a legmagasabb összeg volt.
Ez a jutalmazási rendszer ráadásul az elmúlt években jelentősen nőtt: az olimpiai díjazásokat a Fidesz-KDNP kormány többször megemelte, így a kiemelkedő eredményt elérő sportolók ma már százmilliós nagyságrendű összegeket kapnak.
Az edző édesapa is a rendszer nyertese
A rendszerből nemcsak a sportoló, hanem edzője, édesapja, Csipes Ferenc is jelentős bevételekhez jutott.
A beszámolók szerint a párizsi olimpia után az edzők közül ő kapta az egyik legnagyobb jutalmat: közel 110 millió forintot, mivel nemcsak lányát, hanem a teljes, érmes női kajaknégyest is ő készítette fel.
Milliós havi jövedelmet kapnak
A sportfinanszírozási rendszer nemcsak az egyszeri jutalmakban jelenik meg: a válogatott sportolók és edzőik rendszeres juttatásokat, fizetéseket és támogatásokat is kapnak különböző állami és szövetségi forrásokból.
Sajtóbecslések szerint egy-egy kiemelt sportoló és edzője esetében a havi jövedelem akár több millió forint is lehet, edző édesapjával együtt havi bevételük egyes számítások szerint akár 8 millió forintot is megközelíthetik a különböző támogatások és juttatások összeadódásával.
Mindezek fényében különösen éles kontraszt rajzolódik ki: miközben Csipes Tamara bírálja a sportfinanszírozási rendszert, pályafutása során annak egyik legnagyobb nyertesévé vált – mind az olimpiai jutalmak, mind a folyamatos támogatások tekintetében.
Drogbotrány feketítette be a pályáját
Csipes Tamara 2015. április 21-én megbukott a dunavarsányi edzőtáborban elvégzett drogteszten: az ellenőrök a leadott vizeletmintájában kokain nyomaira bukkantak. Az eset után a versenyző válogatottbeli kerettagságát azonnal felfüggesztették, megvonták az állami támogatását, és a szövetség fegyelmi bizottsága tíz hónapos eltiltást szabott ki rá. Visszatérése után azonban ismét felért a csúcsra, természetesen az eltiltás után visszakapta állami támogatásait, csak a legutóbbi két olimpiája után közel 200 millió forintnyi állami jutalmat vett fel. Ehhez adódik hozzá az a havi milliós nagyságrendű életjáradék, amelyet élete végéig, minden egyes hónap elején pontosan utal neki a magyar állam. Azok, akiket most annyira vehemensen támad, biztosította számára a világszínvonalú felkészülést, az edzőtáborokat és a stabil hátteret.
