Csütörtökön térnek haza a magyar katonák az iráni háborús térségből

Az Index cikke szerint a romló közel-keleti biztonsági helyzet miatt ideiglenesen kivonták Irakból az Erbílben szolgáló magyar katonákat és diplomatákat.

A Honvéd Vezérkar főnöke múlt szombaton közölte, hogy a közel-keleti konfliktussal járó biztonsági helyzet romlása miatt elhagyta Irakot az Erbílben szolgáló magyar katona- és diplomataállomány, szoros együttműködésben az erbíli tábort üzemeltető olasz különítménnyel.

Böröndi Gábor vezérezredes úgy fogalmazott, a kivonás gyors és sikeres megvalósítását több alakulat fegyelmezett, pontos és jól begyakorolt együttműködése tette lehetővé. Az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított katonai műveletének kezdete óta megtorlásul több alkalommal érte iráni rakéta- és dróntámadás azokat iraki támaszpontokat, ahol nemzetközi erők állomásoznak. A biztonsági helyzet romlása miatt az állomány részleges vagy teljes kivonásáról döntöttek a nemzetek.

A honvédelmi tárca az Index kérdésére megerősítette, hogy a magyar katonák úton vannak Magyarországra és csütörtökön meg is érkeznek Budapestre.

Gulyás Gergely a Facebook-oldalán szintén megerősítette az információt.