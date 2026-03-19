2026. március 20. péntek, Klaudia
Kétarcú Brüsszel: így háborognak az uniós vezetők Orbán Viktor vétója miatt, de Zelenszkij zsarolásáról hallgatnak

Kétarcú Brüsszel: így háborognak az uniós vezetők Orbán Viktor vétója miatt, de Zelenszkij zsarolásáról hallgatnak
Az uniós vezetők a kettős mérce tipikus változatát mutatják be, amikor Orbán Viktorról és Volodimir Zelenszkijről nyilatkoznak. Brüsszel és kiszolgálóik a magyar kormányfő fejét követelik, amiért számára nem Ukrajna, hanem Magyarország az első, de Zelenszkij Magyarország elleni olajblokádjáról természetesen egyikőjük sem beszél.
2026. március 19., csütörtök 18:11
Az EU-csúcson példátlanul kemény bírálatok érték Orbán Viktort, amiért megvétózta az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós hitelcsomagot. Brüsszel nyíltan azzal vádolta a magyar kormányfőt, hogy belpolitikai célokra használja fel a háborút – írta a Mandiner. Úgy vádaskodnak, mintha nem tudnának Zelenszkij Magyarország elleni olajblokádjáról.

Brüsszel számára az nem probléma, hogy Zelenszkij két uniós tagállamot is zsarol
Brüsszel számára az nem probléma, hogy Zelenszkij két uniós tagállamot is zsarol
Fotó: Ursula von der Leyen X oldala

Példátlan vádak Brüsszel és az európai elit részéről

A legerősebb kijelentést a finn miniszterelnök tette. Petteri Orpo szerint Ukrajnát fegyverként használja a választási kampányában, és ez nem helyes. Megállapodtunk, és úgy gondolom, hogy elárult minket.” Az uniós vezetők azért különösen felháborodottak, mert Orbán korábban maga is támogatta a decemberi megállapodást, amely két évre biztosítaná Ukrajna finanszírozását.

  • Friedrich Merz (német kancellár): „Az Európai Unió alapelve a lojalitás és a megbízhatóság. Orbán belföldi politikai okokból és egy választási kampány miatt hozta létre ezt a blokádot Európában”. 
  • Bart De Wever (belga miniszterelnök): „Elfogadhatatlan együtt dönteni a vezetőkkel, majd utólag azt mondani: nem állok készen végrehajtani, amit eldöntöttem”. 
  • Christian Stocker (osztrák kancellár): „Ha Orbán a választásokkal indokolja a döntését, az Ukrajna helyzetére és az ott élők szenvedéseire való tekintettel nem elfogadható.”

Orbán Viktor nem tágít 

A magyar miniszterelnök ugyanakkor kitart álláspontja mellett, mint fogalmazott: amiről beszél, az nem politika, hanem létkérdés Magyarország számára. 

Az olajhoz jutás létkérdés a magyaroknak

– jelentette ki a kormányfő, aki hozzátette: ez nem vicc, ez nem politikai játék. Zelenszkijnek ezt meg kell értenie.

Orbán Viktor világossá tette: amíg nem áll helyre az olajszállítás, addig a vétót is fenntartja. A konfliktus hátterében a Barátság kőolajvezeték ukrán leállítása áll, amely január óta akadályozza a szállításokat Magyarország és Szlovákia felé. Miközben az EU még a javítás finanszírozását is felajánlotta, a politikai vita egyre inkább elmérgesedik, ám 

a vezetéket továbbra is zárva tartó Zelenszkijjel szemben semmilyen elítélő mondat nem hagyta el az uniós vezetők száját.

A csúcstalálkozó végül Orbán Viktor és Robert Fico nélkül zárult: csak 25 tagállam fogadta el az Ukrajnáról szóló zárónyilatkozatot. A vita és az európai szintű politikai és gazdasági feszültség továbbra is fennáll, sőt várhatóan a közeljövőben csak még tovább mélyül majd.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

