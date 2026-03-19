Már nem is titkolják: a Zelenszkij által kitüntetett ukrán politikus Budapesten kampányol a Tisza mellett - VIDEÓ
Kétarcú Brüsszel: így háborognak az uniós vezetők Orbán Viktor vétója miatt, de Zelenszkij zsarolásáról hallgatnak
Az EU-csúcson példátlanul kemény bírálatok érték Orbán Viktort, amiért megvétózta az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós hitelcsomagot. Brüsszel nyíltan azzal vádolta a magyar kormányfőt, hogy belpolitikai célokra használja fel a háborút – írta a Mandiner. Úgy vádaskodnak, mintha nem tudnának Zelenszkij Magyarország elleni olajblokádjáról.
Példátlan vádak Brüsszel és az európai elit részéről
A legerősebb kijelentést a finn miniszterelnök tette. Petteri Orpo szerint Ukrajnát fegyverként használja a választási kampányában, és ez nem helyes. Megállapodtunk, és úgy gondolom, hogy elárult minket.” Az uniós vezetők azért különösen felháborodottak, mert Orbán korábban maga is támogatta a decemberi megállapodást, amely két évre biztosítaná Ukrajna finanszírozását.
- Friedrich Merz (német kancellár): „Az Európai Unió alapelve a lojalitás és a megbízhatóság. Orbán belföldi politikai okokból és egy választási kampány miatt hozta létre ezt a blokádot Európában”.
- Bart De Wever (belga miniszterelnök): „Elfogadhatatlan együtt dönteni a vezetőkkel, majd utólag azt mondani: nem állok készen végrehajtani, amit eldöntöttem”.
- Christian Stocker (osztrák kancellár): „Ha Orbán a választásokkal indokolja a döntését, az Ukrajna helyzetére és az ott élők szenvedéseire való tekintettel nem elfogadható.”
Orbán Viktor nem tágít
A magyar miniszterelnök ugyanakkor kitart álláspontja mellett, mint fogalmazott: amiről beszél, az nem politika, hanem létkérdés Magyarország számára.
Az olajhoz jutás létkérdés a magyaroknak
– jelentette ki a kormányfő, aki hozzátette: ez nem vicc, ez nem politikai játék. Zelenszkijnek ezt meg kell értenie.
Orbán Viktor világossá tette: amíg nem áll helyre az olajszállítás, addig a vétót is fenntartja. A konfliktus hátterében a Barátság kőolajvezeték ukrán leállítása áll, amely január óta akadályozza a szállításokat Magyarország és Szlovákia felé. Miközben az EU még a javítás finanszírozását is felajánlotta, a politikai vita egyre inkább elmérgesedik, ám
a vezetéket továbbra is zárva tartó Zelenszkijjel szemben semmilyen elítélő mondat nem hagyta el az uniós vezetők száját.
A csúcstalálkozó végül Orbán Viktor és Robert Fico nélkül zárult: csak 25 tagállam fogadta el az Ukrajnáról szóló zárónyilatkozatot. A vita és az európai szintű politikai és gazdasági feszültség továbbra is fennáll, sőt várhatóan a közeljövőben csak még tovább mélyül majd.
