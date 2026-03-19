Kétarcú Brüsszel: így háborognak az uniós vezetők Orbán Viktor vétója miatt, de Zelenszkij zsarolásáról hallgatnak

Az EU-csúcson példátlanul kemény bírálatok érték Orbán Viktort, amiért megvétózta az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós hitelcsomagot. Brüsszel nyíltan azzal vádolta a magyar kormányfőt, hogy belpolitikai célokra használja fel a háborút – írta a Mandiner. Úgy vádaskodnak, mintha nem tudnának Zelenszkij Magyarország elleni olajblokádjáról.

Brüsszel számára az nem probléma, hogy Zelenszkij két uniós tagállamot is zsarol

Fotó: Ursula von der Leyen X oldala

Példátlan vádak Brüsszel és az európai elit részéről

A legerősebb kijelentést a finn miniszterelnök tette. Petteri Orpo szerint Ukrajnát fegyverként használja a választási kampányában, és ez nem helyes. Megállapodtunk, és úgy gondolom, hogy elárult minket.” Az uniós vezetők azért különösen felháborodottak, mert Orbán korábban maga is támogatta a decemberi megállapodást, amely két évre biztosítaná Ukrajna finanszírozását.