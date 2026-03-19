Már nem is titkolják: a Zelenszkij által kitüntetett ukrán politikus Budapesten kampányol a Tisza mellett - VIDEÓ
Orbán Viktor: Durva vita volt, de álltuk a sarat - ha van olaj, lesz pénz, ha nincs olaj, nincs pénz
Hát durva volt. Most fejeztük be az erről szóló veszekedést. Hát egy harapófogóban voltam, voltunk, mármint Magyarország is. Egyik oldalról zsarol bennünket az Zelenszkij az olajjal, ők meg zsarolnak innen, és nyomás alá helyeztek, hogy engedjünk az ukránoknak meg a Zelenszkijnek
– mondta a miniszterelnök.
Orbán Viktor kiemelte, hogy rossz helyen, meg rosszkor próbálkoztak ezzel, mert a magyar álláspont olyan mélyen be van ásva. És az egész ország annyira mögötte van ennek a magyar álláspontnak, hogy hiába próbálják őt zsarolni, az lehetetlen, amikor egy nemzeti egység van amögött az álláspont mögött, hogy az ukránok valójában zsarolnak bennünket.
A zsarolásnak nem lehet engedni, Magyarország érdekeiért ki kell állni, és a miniszterelnöknek az a dolga, hogy védje meg az országot. Ilyen helyzetben az egész ország lényegében egybehangzóan ezt az álláspontot képviseli, akkor hiába támad itt meg zsarol itt húszegynéhány európai vezető, ez nem vezethet eredményre, úgyhogy kellő szerénységgel mondom, hogy mint a rendíthetetlen ólomkatona, kitartottam és ott vagyunk, ahol voltunk reggel, ha van olaj, lesz pénz, ha nincs olaj, nincs pénz
– jelentette ki a kormányfő.
+Ez is érdekelheti
Kétarcú Brüsszel: így háborognak az uniós vezetők Orbán Viktor vétója miatt, de Zelenszkij zsarolásáról hallgatnak
A miniszterelnök országjárása is bizonyítja, a tömegek Orbán Viktor mellett állnak, közben Magyar Péter összeomlik
Dömötör: a brüsszeli „gyors reagálású rendszer” miatt fordulnak az Európai Bizottsághoz
Gulyás: Kitiltjuk a fenyegetőző három ukránt - videókkal
A Politico szerint Orbán Viktor nem engedett a zsarolásnak
Orbán Viktor: Ha van olaj van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának
A Kétarcú Konyhája névvel elkészítette Magyar Péter stílszerű menüsorát a Mindmegette
Szijjártó: az ukránok ismét megtámadták a Magyarország földgázellátásához nélkülözhetetlen gázvezetéket
Orbán Viktor vezetésével Budapesten rendezik meg az 1. Patrióta Nagygyűlést
A náci karlendítő Tárkányi Zsolt debreceni jelölttársa rögtön Zelenszkij katonáinak segítségére sietett
Deák: Az RTL értetlenkedett, Orbán Viktor segített!