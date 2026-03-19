Orbán Viktor: Durva vita volt, de álltuk a sarat - ha van olaj, lesz pénz, ha nincs olaj, nincs pénz

Jogunk van nemet mondani az ukrán háborús hitelre. Ezért ameddig Zelenszkij nem hagy fel az olajblokáddal, addig nem kapnak pénzt Brüsszelből. Ha nincs olaj, nincs pénz – hangsúlyozta közösségi oldali videójában a miniszterelnök csütörtökön.
2026. március 19., csütörtök 17:51
Hát durva volt. Most fejeztük be az erről szóló veszekedést. Hát egy harapófogóban voltam, voltunk, mármint Magyarország is. Egyik oldalról zsarol bennünket az Zelenszkij az olajjal, ők meg zsarolnak innen, és nyomás alá helyeztek, hogy engedjünk az ukránoknak meg a Zelenszkijnek

 – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor kiemelte, hogy rossz helyen, meg rosszkor próbálkoztak ezzel, mert a magyar álláspont olyan mélyen be van ásva. És az egész ország annyira mögötte van ennek a magyar álláspontnak, hogy hiába próbálják őt zsarolni, az lehetetlen, amikor egy nemzeti egység van amögött az álláspont mögött, hogy az ukránok valójában zsarolnak bennünket.

A zsarolásnak nem lehet engedni, Magyarország érdekeiért ki kell állni, és a miniszterelnöknek az a dolga, hogy védje meg az országot. Ilyen helyzetben az egész ország lényegében egybehangzóan ezt az álláspontot képviseli, akkor hiába támad itt meg zsarol itt húszegynéhány európai vezető, ez nem vezethet eredményre, úgyhogy kellő szerénységgel mondom, hogy mint a rendíthetetlen ólomkatona, kitartottam és ott vagyunk, ahol voltunk reggel, ha van olaj, lesz pénz, ha nincs olaj, nincs pénz

 – jelentette ki a kormányfő.

