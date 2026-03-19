Már nem is titkolják: a Zelenszkij által kitüntetett ukrán politikus Budapesten kampányol a Tisza mellett - VIDEÓ

Ők mind a változásban bíznak Magyarországon. Abban bíznak, hogy jó irányba halad majd Magyarországon. Ez a választás egyedülálló lesz az elmúlt 20-30 évben

– mondta a március 15-i Tisza-meneten ukrán nyelvű videós bejelentkezésében Petrovszka Viktória, az Egység magyarországi ukrán egyesület elnöke, aki emellett a Fővárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is, továbbá az Ukrán Országos Önkormányzat képviselője és a pénzügyi bizottság tagja – írta meg a Mandiner.

Zelenszkij kitüntette nem sokkal a Tisza-menet előtt

Az ukrán nemzetiségi politikusnak az Egység egyesület elnökeként kifejtett tevékenységét nem sokkal a Tisza-meneten való részvétele előtt, március elején Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állami kitüntetéssel ismerte el.