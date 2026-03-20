Kiderült, kik lesznek a Megasztár idei évadának műsorvezetői

Őket is meglepte a hír.
2026. március 20., péntek 14:18
Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója pénteken az Instagramon jelentette be, hogy Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna lesznek a Megasztár 2026-os évadának műsorvezetői.

A videó szerint a képernyősöket meglepetésként érte a hír, de nagyon boldogok voltak a csatorna döntését hallva. Ördög Nóra el is érzékenyült örömében.


Mint ismeretes, a tavalyi évadban Szépréthy Roland influenszer csatlakozott Ördög Nórához mint a Megasztár új műsorvetője, aki hét széria után vette át a posztot Till Attilától

Szépréthynek legutóbb a Super TV2-n debütált műsora tavaly ősszel, az Észbontók 2025-ös évada.

 

