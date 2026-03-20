Kiderült, kik lesznek a Megasztár idei évadának műsorvezetői
Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója pénteken az Instagramon jelentette be, hogy Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna lesznek a Megasztár 2026-os évadának műsorvezetői.
A videó szerint a képernyősöket meglepetésként érte a hír, de nagyon boldogok voltak a csatorna döntését hallva. Ördög Nóra el is érzékenyült örömében.
Mint ismeretes, a tavalyi évadban Szépréthy Roland influenszer csatlakozott Ördög Nórához mint a Megasztár új műsorvetője, aki hét széria után vette át a posztot Till Attilától.
Szépréthynek legutóbb a Super TV2-n debütált műsora tavaly ősszel, az Észbontók 2025-ös évada.
Nyitókép: TV2 Megasztár
+Ez is érdekelheti
Kezdődik a csillagászati tavasz
Ezekkel a produkciókkal küzdenek az elődöntőbe jutásért A Nagy Duett sztárjai
Magyarok költöztek be egy káprázatos villába Dominikán - Ön sejti, hogy kik?
Átadták az idei Televíziós Újságírók Díját: a TV2 hét kategóriában győzedelmeskedett
Csipes Tamara kettős mércéje: bírál, miközben a rendszer egyik legnagyobb nyertese
Egy apró változtatás, ami sorsfordító lehet a társkeresésben
A színpadon kel életre Olaszország, ahol minden hang mögött egy történet húzódik
Megmutatta Szandi, hogyan edz egy leendő nagymama
Mennyasszony lett Király Linda, özönlenek a gratulációk - fotó
Budapestre érkezett egy Lamborghini Revuelto – kitalálja, melyik magyar milliárdos autógyűjteménye gyarapodott?
Időjárás-jelentés: Gyenge fagy is előfordulhat a következő napokban