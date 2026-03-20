Izrael újabb iráni vezetőt likvidált, bombatámadásban meghalt a Forradalmi Gárda szóvivője

A közelmúltban hasonlóan határozott Ukrajna és Albánia is. E döntés következményeként a Forradalmi Gárda és a hozzá kapcsolódó szervezetek vagyonát és gazdasági erőforrásait befagyasztják, tagjaik mozgását és tartózkodását korlátozzak az érintett országokban. Ugyanakkor megkezdődtek a nemzetközi katonai kontinensek – köztük az Irakban állomásozó magyarok is – kivonása a térségből.

Iráni kémet fogtak Jeruzsálemben

Az izraeli rendőrség és a Sin Bét belbiztonsági szolgálat közölte, hogy azzal vádolnak egy, a Vaskupola légvédelmi rendszerben szolgált tartalékos katonát, hogy fizetségért érzékeny biztonsági információkat adott át Iránnak. A közlemény szerint

a huszonhat éves jeruzsálemi Raz Cohent letartóztatták, miután a nyomozás feltárta, hogy több hónapon át kapcsolatban állt iráni hírszerző szervekkel, és érzékeny biztonsági információkat adott át nekik. A vizsgálat szerint tisztában volt vele, hogy irániakkal tárgyal.

A Bazan olajfinomító vállalat arról tájékoztatta befektetőit, hogy a csütörtöki iráni rakétatámadás nyomán egy, a működésükhöz nélkülözhetetlen infrastrukturális létesítmény is megsérült. Ez a komplexumon kívül található, és egy harmadik fél tulajdonában van. Közleményük szerint az olajfinomító várhatóan néhány napon belül teljes egészében újra működésbe lép, és a termelő egységek többsége jelenleg is működik, vagy hamarosan újraindítják.