2026. március 20. péntek
Hazatértek a magyar katonák Bagdadból

Épségben és sértetlenül megérkeztek Kecskemétre a NATO iraki tanácsadó és kiképző missziójában szolgáló magyar katonák, akiket más nemzetek katonáival együtt azután vontak ki Bagdadból, hogy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete meghatározatlan időre felfüggesztette a küldetést a biztonsági helyzet kiéleződése miatt - jelentette be a Honvéd Vezérkar főnöke csütörtökön.
2026. március 20., péntek 08:24
Frissítve: 2026. március 20., péntek 08:46
– tájékoztatott Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter hozzáfűzte: a közel-keleti helyzet tovább fokozódik.

Irán nagyon erős nyomás alatt tartja Bagdadot, Irak fővárosát, ezért NATO- szövetségeseinkkel közösen úgy döntöttünk, hogy a bagdadi missziót ideiglenesen kivonjuk Irak területéről

– indokolta a miniszter a döntést, majd megköszönte az akcióban részt vevő katonák összehangolt és precíz munkáját.

A Magyar Légierő A319-es repülőgéppel Törökországból szállította Kecskemétre a katonáinkat. Katonáink újra itthon vannak, biztonságban vannak. Köszönöm veszélyes és felelősségteljes szolgálatukat! A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát! – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.


Dr. Böröndi Gábor vezérezredes közölte, hogy a katonák Irakból történő szállítását a NATO saját szervezésben tervezte és végezte, Törökországból pedig a honvédség repülőgépe hozta őket haza.

A NATO-misszióban részt vevő tagállamok közösen és egyhangúlag döntöttek úgy, hogy gyakorlatilag teljes egészében kivonják a Bagdadban állomásozó többszáz katonát, mert a rendkívül veszélyessé vált biztonsági helyzetben nem tudják ellátni feladataikat. A kivonás ideiglenes, a helyzet javulásával a katonák visszatérhetnek Bagdadba.

A Honvéd Vezérkar főnöke kiemelte: 

a kivonásról hozott politikai döntést katonai oldalról gyorsan, szervezetten és a szövetségesekkel szoros együttműködésben hajtotta végre a honvédség.

 A kivonási műveletek gyors és sikeres megvalósítását több alakulat fegyelmezett, pontos és jól begyakorolt együttműködése tette lehetővé.


