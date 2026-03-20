Csütörtökön térnek haza a magyar katonák az iráni háborús térségből
Hazatértek a magyar katonák Bagdadból
Újabb sikeres akció! Sértetlenül és épségben hazaértek a magyar katonák Bagdadból
– tájékoztatott Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter hozzáfűzte: a közel-keleti helyzet tovább fokozódik.
Irán nagyon erős nyomás alatt tartja Bagdadot, Irak fővárosát, ezért NATO- szövetségeseinkkel közösen úgy döntöttünk, hogy a bagdadi missziót ideiglenesen kivonjuk Irak területéről
– indokolta a miniszter a döntést, majd megköszönte az akcióban részt vevő katonák összehangolt és precíz munkáját.
A Magyar Légierő A319-es repülőgéppel Törökországból szállította Kecskemétre a katonáinkat. Katonáink újra itthon vannak, biztonságban vannak. Köszönöm veszélyes és felelősségteljes szolgálatukat! A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát! – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
Dr. Böröndi Gábor vezérezredes közölte, hogy a katonák Irakból történő szállítását a NATO saját szervezésben tervezte és végezte, Törökországból pedig a honvédség repülőgépe hozta őket haza.
A NATO-misszióban részt vevő tagállamok közösen és egyhangúlag döntöttek úgy, hogy gyakorlatilag teljes egészében kivonják a Bagdadban állomásozó többszáz katonát, mert a rendkívül veszélyessé vált biztonsági helyzetben nem tudják ellátni feladataikat. A kivonás ideiglenes, a helyzet javulásával a katonák visszatérhetnek Bagdadba.
A Honvéd Vezérkar főnöke kiemelte:
a kivonásról hozott politikai döntést katonai oldalról gyorsan, szervezetten és a szövetségesekkel szoros együttműködésben hajtotta végre a honvédség.
A kivonási műveletek gyors és sikeres megvalósítását több alakulat fegyelmezett, pontos és jól begyakorolt együttműködése tette lehetővé.
