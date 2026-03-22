Orbán Balázs: a nemzeti oldal elképesztő lendületet kapott
Fordulat a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Mráz Ágoston Sámuel úgy véli, ez a jelentés új lendületet fog adni a kampánynak, főleg abban az esetben, ha valódi bizonyíték lesz a magyar választásokba való külföldi beavatkozásra. Brüsszel próbál úgy tenni, mintha ez nem lenne, de a bürokratikus rendszerek nem képesek álcázni magukat a politikai elemző szerint, majd hozzátette, hogy „ezért nyilvánvaló az összefüggés Kijev és a Tisza Párt között” is.
Brüsszel irányából érkezhet a Tisza Párt „jóindulatú" támogatása
Mint a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott, a következő napokban, ha jól olvassa a híreket, egy nemzetbiztonsági jelentés nyilvánosságra fog kerülni. Az egy új lendületet fog adni a kampánynak, ha valódi bizonyíték lesz – nem úgy, mint 2022-ben, hogy csak a választás után, hanem most, 2026-ban már a választás előtt –
egy külföldi illegális támogatásra az egyik politikai erővel szemben, amilyet Brüsszel irányából is tapasztalhat a Tisza Párt.
Elég Manfred Weber személyére, pénzügyi támogatásokra, vagy arra a müncheni csúcsra gondolni, ahol Magyar Péter büszke bevallása szerint kilenc európai néppárti vezetővel sikerült pár óra alatt találkoznia és máig nem tudjuk, hogy mondjuk Zelenszkijjel találkozott-e, mert Zelenszkij is ott volt a városban, amikor Magyar Péter. Egy biztos, együttműködnek egymással – állította Mráz Ágoston Sámuel.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt
