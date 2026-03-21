Letartóztatták az anyát, miután a szekrényből előkerült lányának a holtteste

Letartóztattak egy 40 éves egyesült államokbeli Mississippi-i anyát, Cynthia Clemons-t, miután a nyomozók megtalálták a Down-szindrómás lányának, Mykryra Clemons-nak a földi maradványait a lakásának a szekrényében - fejtette ki a crimeonline.

A hatóságok kedden indítottak eljárást, miután a nő testvére bejelentette, hogy január óta nincs kapcsolatban az önellátásra képtelen nővérével.

A nyomozók az anya lakására mentek, aki ellentmondásos információkat adott lánya hollétéről, ezért a rendőrség házkutatási paranccsal tért vissza, és megtalálták az ideje már halott eltűnt nő holttestét egy szekrényben.

Az elkövetőt kiszolgáltatott személy bántalmazása és bizonyítékok meghamisítása vádjával tartóztatták le. Március 25-én kell bíróság elé állnia.

Nyitókép: DeSoto megyei seriffhivatal