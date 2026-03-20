Terrortámadás Csehországban: már Közép-Európába is elért az illegális migráció hatása, amit eddig csak Nyugat-Európában láttunk

2026. március 20., péntek 15:52
Frissítve: 2026. március 20., péntek 15:53
Egy izraeli fegyvergyártó céghez, az Elbit Systems-hez kötődő létesítmény gyulladt ki a Cseh Köztársaságban, az incidensért egy „földalatti” csoport vállalta a felelősséget – számolt be az Al Jazeera. A cseh hatóságok vizsgálatot indítottak, a rendőrség közlése szerint a tűz egy „esetleges terrorkapcsolattal” is összefüggésbe hozható.

A helyszínen több épület is leégett, amelyek egy cseh vállalat és az izraeli Elbit Systems közös projektjéhez tartoztak.

Az Elbit Systems saját leírása szerint kulcsfontosságú beszállítója a szárazföldi és légi fegyvereknek, amelyeket az izraeli hadsereg használt a közel-keleti konfliktusokban, többek között Gázában és Iránban.


A Telegramon aktivisták „The Earthquake Faction” néven közölték, hogy a létesítmény „központi szerepet játszik Izrael legnagyobb fegyvergyártójának európai tevékenységében”, és most „lángokban áll”. Hozzátették, hogy „nem maradt idő a bűnrészességet vállaló nemzetközi kormányoknak való könyörgésre, ezért szükséges lépéseket tettek a gyilkolási eszközeik ellehetetlenítésére”.

 

