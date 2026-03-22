Schobert Norbi Jr. apácának áll, kiderült, mit adnak elő A Nagy Duett versenyzői

Bollywood, vikingek és lóverseny - tíz izgalmas duettel és öt eltökélt párossal jön A Nagy Duett hatodik adása, ahol minden páros két-két produkcióval vág neki az estének, hogy végül a legjobb négy közé kerülhessenek.
Az este zárásaként ráadásul a showműsor egyik ítésze, Horváth Tomi is színpadra lép majd, aki Nótár Mary-vel közös újdonságával debütál a stúdióban.
Curtis és Barnai Judie az újbóli veszélyzóna után újult erővel vág neki a hétvégének. Egy Alvin és a Mókusok feldolgozásban vikingként hódítanak, majd az FLM Nem kell másik című slágerében romantikáznak, némi foci-lázzal fűszerezve.
Bár Gesztesi Panka számára a vizsgaidőszak is elstartolt, Kovács Áronnal beleadnak mindent, hogy az Umbrellával egy igazi swing-paradicsomba repítsék a nézőket, míg a másik produkcióban a Piroska és a Farkas bőrébe bújva egy Mohamed Fatima dallal csalnak mosolyt a közönség arcára.
Bollywoodba repít a Jayhoval Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr., de az Apácashowt is megidézik a Joyfull című gospellel. Ráadásul Norbi is apácának öltözik majd.
Bikaviadalon kell helyt állnia Peter Srámeknek és Gáspár Beának a Fiesta Bonita című számát megidézve, Bea pedig a csalfa nő szerepébe bújik a Dupla Kávé, Ha nem tudom nem fáj klasszikusára, de vajon ki csavarta el a fejét.
Domján Evelin komoly influenzával küzd, miközben férjével, Vastag Csabával egy igazán érzelmes Kovács Kati dallal szeretnének hálát mondani az édesanyjuknak, de egy vicces produkcióval, a Bikini Részegen ki visz majd haza című slágerével is pályáznak majd a szavazatokra.
A Nagy Duett hatodik adás - vasárnap 18:55-től a TV2 műsorán!
Nyitókép: TV2 A Nagy Duett
+Ez is érdekelheti
Gelencsér Timi bombaformában, így készül az Exatlon debütálására
Elképesztő jelenet a levegőben, Ördög Nóra lánya többszáz ember előtt vállalta be
Titokban megházasodott a TV 2 sztárpárja - Fotók
Megérkeztek az első képek az Exatlon Hungary új évadának egyik helyszínéről
A Séfek Séfe hetedik évadának nyertese elmondta, hogy milyen érzés volt győzni
Meghalt Chuck Norris
Kezdődik a csillagászati tavasz
Kiderült, kik lesznek a Megasztár idei évadának műsorvezetői
Ezekkel a produkciókkal küzdenek az elődöntőbe jutásért A Nagy Duett sztárjai
Magyarok költöztek be egy káprázatos villába Dominikán - Ön sejti, hogy kik?
Átadták az idei Televíziós Újságírók Díját: a TV2 hét kategóriában győzedelmeskedett