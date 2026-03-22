Schobert Norbi Jr. apácának áll, kiderült, mit adnak elő A Nagy Duett versenyzői

Bollywood, vikingek és lóverseny - tíz izgalmas duettel és öt eltökélt párossal jön A Nagy Duett hatodik adása, ahol minden páros két-két produkcióval vág neki az estének, hogy végül a legjobb négy közé kerülhessenek.

Az este zárásaként ráadásul a showműsor egyik ítésze, Horváth Tomi is színpadra lép majd, aki Nótár Mary-vel közös újdonságával debütál a stúdióban.

Curtis és Barnai Judie az újbóli veszélyzóna után újult erővel vág neki a hétvégének. Egy Alvin és a Mókusok feldolgozásban vikingként hódítanak, majd az FLM Nem kell másik című slágerében romantikáznak, némi foci-lázzal fűszerezve.



Bár Gesztesi Panka számára a vizsgaidőszak is elstartolt, Kovács Áronnal beleadnak mindent, hogy az Umbrellával egy igazi swing-paradicsomba repítsék a nézőket, míg a másik produkcióban a Piroska és a Farkas bőrébe bújva egy Mohamed Fatima dallal csalnak mosolyt a közönség arcára.