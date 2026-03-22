2026. március 22. vasárnap
14°C Budapest
gyilkos
németország

Fiatal magyar nő gyilkolt brutális módon Németországban
Sokkoló részletek derültek ki egy Németországban történt gyilkossági ügyben, amelynek elkövetője egy fiatal magyar nő. A bíróság szerint a mindössze 22 éves nő kegyetlen módon végzett partnerével, és ezért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték most.
2026. március 22., vasárnap 08:27
Vágólapra másolva!

Az eset a németországi Sonnebergben történt, ahol egy 63 éves férfit holtan találtak saját lakásában. A nyomozás során hamar kiderült, hogy a férfi halála nem baleset volt, hanem brutális gyilkosság áldozata lett.

A bíróság megállapította, hogy az elkövető egy 22 éves magyar nő, aki a férfi élettársa volt. A pár korábban Magyarországon is kapcsolatban állt egymással, majd Németországban is együtt éltek egy ideig.

A tárgyaláson feltárt részletek különösen megrázóak. A nő háromszor szúrta meg a férfit, két szúrás hátulról érte az áldozatot. Ezek olyan erejűek voltak, hogy a mellkas csontszerkezetét is átvágták. A halálos sérülést viszont a harmadik szúrás okozta, amely a légcsövet érte – írta meg a Neue Presse.

A bíróság szerint a támadás célzott és végzetes volt, nem pedig hirtelen felindulásból elkövetett emberölés.

Az ügyészség álláspontja szerint a magyar nő nemcsak megölte partnerét, hanem ki is rabolta. A vád szerint egy laptopot és három mobiltelefont vitt magával a helyszínről.

Ezért a bíróság nemcsak gyilkosság, hanem rablás miatt is bűnösnek mondta ki.

A gyilkosság után a nő elmenekült Németországból. Európai elfogatóparancsot adtak ki ellene, végül Magyarországon fogták el, majd kiadták a német hatóságoknak.

Az ügyben eljáró Meiningeni Tartományi Bíróság a legsúlyosabb ítéletet hozta, életfogytiglani szabadságvesztéssel sújtották a gyilkost.

A nyitókép illusztráció (police.hu)

Tovább a címoldalra