Letartóztatták az anyát, miután a szekrényből előkerült lányának a holtteste
Fiatal magyar nő gyilkolt brutális módon Németországban
Az eset a németországi Sonnebergben történt, ahol egy 63 éves férfit holtan találtak saját lakásában. A nyomozás során hamar kiderült, hogy a férfi halála nem baleset volt, hanem brutális gyilkosság áldozata lett.
A bíróság megállapította, hogy az elkövető egy 22 éves magyar nő, aki a férfi élettársa volt. A pár korábban Magyarországon is kapcsolatban állt egymással, majd Németországban is együtt éltek egy ideig.
A tárgyaláson feltárt részletek különösen megrázóak. A nő háromszor szúrta meg a férfit, két szúrás hátulról érte az áldozatot. Ezek olyan erejűek voltak, hogy a mellkas csontszerkezetét is átvágták. A halálos sérülést viszont a harmadik szúrás okozta, amely a légcsövet érte – írta meg a Neue Presse.
A bíróság szerint a támadás célzott és végzetes volt, nem pedig hirtelen felindulásból elkövetett emberölés.
Az ügyészség álláspontja szerint a magyar nő nemcsak megölte partnerét, hanem ki is rabolta. A vád szerint egy laptopot és három mobiltelefont vitt magával a helyszínről.
Ezért a bíróság nemcsak gyilkosság, hanem rablás miatt is bűnösnek mondta ki.
A gyilkosság után a nő elmenekült Németországból. Európai elfogatóparancsot adtak ki ellene, végül Magyarországon fogták el, majd kiadták a német hatóságoknak.
Az ügyben eljáró Meiningeni Tartományi Bíróság a legsúlyosabb ítéletet hozta, életfogytiglani szabadságvesztéssel sújtották a gyilkost.
A nyitókép illusztráció (police.hu)
