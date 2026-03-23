Repülőgép és földi jármű ütközött a New York-i LaGuardia repülőtéren, leállították a forgalmat

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) a balesetet követően ideiglenesen leállította a repülőtér teljes forgalmát vészhelyzetre hivatkozva. A hatóság jelezte, hogy nagy a valószínűsége a korlátozás meghosszabbításának.

A New York-i tűzoltóság megerősítette, hogy egységei a helyszínen dolgoznak, de részleteket nem közölt. A hatóságok, valamint az Air Canada egyelőre nem reagáltak a sajtó megkereséseire.

#BREAKING A Mitsubishi CRJ-900LR (C-GNJZ / CRJ9) collided with Fire Truck #1 on/near Runway 4 at LaGuardia (LGA), Queens NY while it was landing.



Fatalities are being reported.The airport is #Closed. Listening to #ATC it sounded like the Tower gave permission for Truck 1 and… pic.twitter.com/lbEsDlZpvQ — SLCScanner (@SLCScanner) March 23, 2026



Helyi médiajelentések szerint az incidens vasárnap késő este történt a gurulóúton. Az NBC News arról számolt be, hogy négy ember megsérült, és a repülőgép pilótája, valamint másodpilótája súlyos sérüléseket szenvedett. A hírt hivatalos források egyelőre nem erősítették meg.

A LaGuardia repülőtér forgalmát az eset miatt felfüggesztették, ami jelentős fennakadásokat okozhat az amerikai belföldi légi közlekedésben.