Repülőgép és földi jármű ütközött a New York-i LaGuardia repülőtéren, leállították a forgalmat
Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) a balesetet követően ideiglenesen leállította a repülőtér teljes forgalmát vészhelyzetre hivatkozva. A hatóság jelezte, hogy nagy a valószínűsége a korlátozás meghosszabbításának.
A New York-i tűzoltóság megerősítette, hogy egységei a helyszínen dolgoznak, de részleteket nem közölt. A hatóságok, valamint az Air Canada egyelőre nem reagáltak a sajtó megkereséseire.
Helyi médiajelentések szerint az incidens vasárnap késő este történt a gurulóúton. Az NBC News arról számolt be, hogy négy ember megsérült, és a repülőgép pilótája, valamint másodpilótája súlyos sérüléseket szenvedett. A hírt hivatalos források egyelőre nem erősítették meg.
A LaGuardia repülőtér forgalmát az eset miatt felfüggesztették, ami jelentős fennakadásokat okozhat az amerikai belföldi légi közlekedésben.
