Megvalósult rémálom: Pár hetes csecsemő életéért küzdött egy édesapa Kiskunfélegyházánál

Megrázó esetről számolt be hétfőn a Kiskunfélegyházi Mentők Alapítvány a Facebook-oldalán: vasárnap hajnalban egy Kiskunfélegyháza közeli településről érkezett segélyhívás, miután egy alig két és fél hetes csecsemő nem lélegzett.

Az édesapa azonnal telefonhoz nyúlt, a mentésirányítás segítségével megkezdte az újraélesztést, még a mentők kiérkezése előtt, akik aztán csaknem egy órán át küzdöttek a mindössze 2800 grammos kisbaba életéért.