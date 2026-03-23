Dráma Szécsényben, mentőhelikopter landolt a belvárosban
Megvalósult rémálom: Pár hetes csecsemő életéért küzdött egy édesapa Kiskunfélegyházánál
Megrázó esetről számolt be hétfőn a Kiskunfélegyházi Mentők Alapítvány a Facebook-oldalán: vasárnap hajnalban egy Kiskunfélegyháza közeli településről érkezett segélyhívás, miután egy alig két és fél hetes csecsemő nem lélegzett.
Az édesapa azonnal telefonhoz nyúlt, a mentésirányítás segítségével megkezdte az újraélesztést, még a mentők kiérkezése előtt, akik aztán csaknem egy órán át küzdöttek a mindössze 2800 grammos kisbaba életéért.
Az erőfeszítések végül sikerhez vezettek: a baba keringése visszatért, de rendkívül gyenge volt, így lélegeztetésre és keringéstámogatásra szorult.
Percekkel ezek után helyszínre érkezett a Szegedi Tudományegyetem Koraszülött Mentője is, akik további vizsgálatok után, még magasabb szintű szakellátást nyújtottak a kis betegnek és ezt követően, válságos állapotban szállították gyermek intenzív osztályra
- írták a posztban.
+Ez is érdekelheti
Lecsapott a TEK, nagy erőkkel vonultak ki Kalocsára
Kigyulladt egy asztalosműhely Gyulán, 900 négyzetméter áll lángokban - Videó
Cetlire írt telefonszámot hagytak egy meghúzott autón Szolnokon, a telefont nem a tettes vette fel
Hajszálon múlt a motorostragédia Zircnél - Videó
Halálos vonatgázolás Pincehelynél, elkerülhetetlen volt a tragédia
Billiárddákóval verte agyon saját húgát egy férfi Ecsegen
Felborult egy csónak a Dunán – civilek is küzdöttek az egyik utas életéért
Megpróbált megszökni egy rab Veszprémben
Utolsó pillanatban mentette ki a kocsiját a lángoló garázsból Zagyvarékason
Kamerafelvétel leleplezte le az utcán szemetelő fiatalokat Esztergomban
Egy játékbaba vonalkódjával próbált spórolni, de lebukott