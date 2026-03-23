Megvalósult rémálom: Pár hetes csecsemő életéért küzdött egy édesapa Kiskunfélegyházánál

Otthonukban lett rosszul a pici.
2026. március 23., hétfő 14:12
Megrázó esetről számolt be hétfőn a Kiskunfélegyházi Mentők Alapítvány a Facebook-oldalán: vasárnap hajnalban egy Kiskunfélegyháza közeli településről érkezett segélyhívás, miután egy alig két és fél hetes csecsemő nem lélegzett.

Az édesapa azonnal telefonhoz nyúlt, a mentésirányítás segítségével megkezdte az újraélesztést, még a mentők kiérkezése előtt, akik aztán csaknem egy órán át küzdöttek a mindössze 2800 grammos kisbaba életéért.

 

Az erőfeszítések végül sikerhez vezettek: a baba keringése visszatért, de rendkívül gyenge volt, így lélegeztetésre és keringéstámogatásra szorult.

Percekkel ezek után helyszínre érkezett a Szegedi Tudományegyetem Koraszülött Mentője is, akik további vizsgálatok után, még magasabb szintű szakellátást nyújtottak a kis betegnek és ezt követően, válságos állapotban szállították gyermek intenzív osztályra

-    írták a posztban.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

