Vége a várakozásnak, ma este visszatér az Exatlon Hungary!

Hatalmas várakozás övezi a TV2 legendás sport-realityjének új évadát, amely négy év kihagyás után ma este tér vissza a televízió képernyőjére. A Bajnokok és Kihívók harca a Dominikai Köztársaságban zajlik, vadonatúj pályákon, minden eddiginél nagyobb kihívást jelentve a versenyzőknek. A sport-reality műsorvezető párosa ezúttal is Palik László és Gelencsér Tímea.
2026. március 23., hétfő 15:39
Az Exatlon Hungary versenyének tíz bajnok és tíz kihívó vág neki, hogy a versengés végén eldőljön, melyik női és melyik férfi sportoló emelheti magasba az Exatlon Hungary trófeáját és viheti haza a vele járó 15 millió forintos fődíjat.


Az első versenynap tétje nem csak az, hogy a kékek vagy a pirosak győzedelmeskednek-e elsőként, hanem az egész hetet meghatározó komfort megszerzése a cél.

 
Az Exatlon Hungary új bázisán ugyanis egy luxus előnyökkel járó lakrész várja a győzteseket, míg egy puritán oldal a veszteseket.


Hétfő reggel a Mokka vendége két korábbi exatlonista, Halász Vivienn és Nagy Dani volt, akik ezúttal testvéreiknek szurkolnak.


Hétfő este 20.00-kor kezdetét veszi az Exatlon Hungary vadonatúj évada a TV2-n! 

