Felfoghatatlan horror: radiátorhoz kötözve találtak két gyereket
Izrael újabb légitámadást indított Teherán ellen
Az iráni légicsapások mellett az izraeli légierő újabb hidat rombolt le hétfőn a Litáni folyón Dél-Libanonban. Az Al-Majadín hírcsatorna jelentése szerint a libanoni áramszolgáltató szakemberei megpróbálják helyreállítani az áramellátást Dél-Libanonban, amely a híd elleni támadás következtében megszakadt. Egy másik hidat is kétszer támadtak az izraeli erők.
Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy tárgyalások kezdődnek Irán és az Egyesült Államok között.
A Trump-bejelentés után Izraelben szerda este kilencre halasztották a biztonságpolitikai kabinet hétfőre tervezett ülését. Izraelben egyelőre nem tudják felmérni a tűzszüneti kezdeményezés sikerének esélyeit, és felkészülnek annak kudarcára is.
Ha nem lesz megállapodás, hónapokig tartó eszkaláció következik
– közölte egy magas rangú izraeli tisztviselő a ynet hírportállal.
Forrás: MTI
+Ez is érdekelheti
Repülőgép és földi jármű ütközött a New York-i LaGuardia repülőtéren, leállították a forgalmat
"A kezét a számra tette, hogy ne sikítsak”- 9 éves kislányt bántalmaztak a szülei
13 éves diákkal szexelt egy iskolatitkár, dicsekedett, hogy a fiú p*nisze nagyobb, mint a férjéé
Autó zuhant az aluljáróba, a sofőr elmenekült - Fotó
Egyedül hagyta otthon gyerekeit egy nő, egyikük meghalt
Fiatal magyar nő gyilkolt brutális módon Németországban
Letartóztatták az anyát, miután a szekrényből előkerült lányának a holtteste
Megkötözte, autóba tuszkolta, majd felgyújtotta volt főnökét barátnője segítségével
Izraeli fegyvergyár elleni támadás: válságstábot hívtak össze Csehországban + videó
Terrortámadás Csehországban: már Közép-Európába is elért az illegális migráció hatása, amit eddig csak Nyugat-Európában láttunk
Terrortámadás történt Csehországban: felgyújtottak egy Izraelhez köthető fegyvergyárat