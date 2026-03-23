Izrael újabb légitámadást indított Teherán ellen

Az iráni légicsapások mellett az izraeli légierő újabb hidat rombolt le hétfőn a Litáni folyón Dél-Libanonban. Az Al-Majadín hírcsatorna jelentése szerint a libanoni áramszolgáltató szakemberei megpróbálják helyreállítani az áramellátást Dél-Libanonban, amely a híd elleni támadás következtében megszakadt. Egy másik hidat is kétszer támadtak az izraeli erők.

Israeli warplanes struck the strategic Qasmiyeh Bridge over the Litani River in southern Lebanon on Sunday in a new wave of airstrikes across the region https://t.co/it88fSaO4v #MideastInPictures pic.twitter.com/GypSe79Rni — China Xinhua News (@XHNews) March 23, 2026

Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy tárgyalások kezdődnek Irán és az Egyesült Államok között.

A Trump-bejelentés után Izraelben szerda este kilencre halasztották a biztonságpolitikai kabinet hétfőre tervezett ülését. Izraelben egyelőre nem tudják felmérni a tűzszüneti kezdeményezés sikerének esélyeit, és felkészülnek annak kudarcára is.