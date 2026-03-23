Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ruszin-Szendi Romulusz hazaárulózik? Szégyellje magát!
Menczer Tamás elmondta, hova valók a drogos kutyások
Bemutattuk legalizációs törekvéseinket, elérkezettnek láttuk az időt, hogy átnevezzük Tamás települését is
− mondja egy videófelvételen Nagy Dávid, a Kutyapárt országos listavezetője, majd a „Perbál” helységnévtáblát átjavította „Herbál”-ra. Mindez Menczer Tamás Facebook-oldalán látható, aki leszögezi ugyanannál a táblánál, hogy ez itt Perbál és nem Herbál, és amíg én vagyok a képviselő, az így is marad.
A Fidesz kommunikációs igazgatója hozzáteszi,
sem Perbálon, sem Pátyon, sem másutt nem lesz drogtanya, Pátyot, ahol baj van, húsvétig megtisztítjuk a kábítószer-kereskedőktől.
Újra Nagy Dávid jön, aki közli, hogy otthagynak két kövér jointot, amelyeket igényes fadobozban helyeztek el, ahol jól elválasztható módon jelenik meg a hasis és a sativa.
Ha te is okos drogpolitikát szeretnél a következő négy évben, akkor juttass embert a parlamentbe és szavazz a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listájára
− szól az ellenzéki politikus felhívása.
Drogos kutyások, 1. vigyétek innen a szarotokat, 2. az okos drogpolitika az, hogy a kábítószer-kereskedőket börtönbe kell zárni, 3. ti, drogos kutyások a kábítószer-kereskedők mellé álltatok, a helyetek nem a parlamentben van, hanem a börtönben
− zárja posztját Menczer Tamás.
Nyitókép: MTI/Komka Péter
+Ez is érdekelheti
