Menczer Tamás elmondta, hova valók a drogos kutyások

Bemutattuk legalizációs törekvéseinket, elérkezettnek láttuk az időt, hogy átnevezzük Tamás települését is

− mondja egy videófelvételen Nagy Dávid, a Kutyapárt országos listavezetője, majd a „Perbál” helységnévtáblát átjavította „Herbál”-ra. Mindez Menczer Tamás Facebook-oldalán látható, aki leszögezi ugyanannál a táblánál, hogy ez itt Perbál és nem Herbál, és amíg én vagyok a képviselő, az így is marad.

A Fidesz kommunikációs igazgatója hozzáteszi,

sem Perbálon, sem Pátyon, sem másutt nem lesz drogtanya, Pátyot, ahol baj van, húsvétig megtisztítjuk a kábítószer-kereskedőktől.

Újra Nagy Dávid jön, aki közli, hogy otthagynak két kövér jointot, amelyeket igényes fadobozban helyeztek el, ahol jól elválasztható módon jelenik meg a hasis és a sativa.