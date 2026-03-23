Menczer Tamás elmondta, hova valók a drogos kutyások

A Fidesz kommunikációs igazgatója keményen reagált arra, hogy Nagy Dávid, a Kutyák országos listavezetője átjavította a Perbál helységnévtáblát Herbálra, és otthagyott két kövér jointot.
2026. március 23., hétfő 18:38


Bemutattuk legalizációs törekvéseinket, elérkezettnek láttuk az időt, hogy átnevezzük Tamás települését is

− mondja egy videófelvételen Nagy Dávid, a Kutyapárt országos listavezetője, majd a „Perbál” helységnévtáblát átjavította „Herbál”-ra. Mindez Menczer Tamás Facebook-oldalán látható, aki leszögezi ugyanannál a táblánál, hogy ez itt Perbál és nem Herbál, és amíg én vagyok a képviselő, az így is marad. 

A Fidesz kommunikációs igazgatója hozzáteszi, 

sem Perbálon, sem Pátyon, sem másutt nem lesz drogtanya, Pátyot, ahol baj van, húsvétig megtisztítjuk a kábítószer-kereskedőktől.

Újra Nagy Dávid jön, aki közli, hogy otthagynak két kövér jointot, amelyeket igényes fadobozban helyeztek el, ahol jól elválasztható módon jelenik meg a hasis és a sativa. 

Ha te is okos drogpolitikát szeretnél a következő négy évben, akkor juttass embert a parlamentbe és szavazz a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listájára

− szól az ellenzéki politikus felhívása.

Drogos kutyások, 1. vigyétek innen a szarotokat, 2. az okos drogpolitika az, hogy a kábítószer-kereskedőket börtönbe kell zárni, 3. ti, drogos kutyások a kábítószer-kereskedők mellé álltatok, a helyetek nem a parlamentben van, hanem a börtönben

− zárja posztját Menczer Tamás.

 

Nyitókép: MTI/Komka Péter

 

