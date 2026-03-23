Kocsis Máté rámutatott: „Ez nem Panyi Szabolcs ügye, hanem a Tisza kémbotránya” (VIDEÓ)

Kocsis szerint itt a kérdések sorjáznak. Elsőként arra kell tudnunk a választ, hogy hány idegen titkosszolgálattal játszik még össze Magyar Péter pártja. Most egyet detektáltak, de hány van még, mi a célja ennek,

hány idegen kém dolgozik még a magyar kormány ellen magyar emberek közreműködésével.

A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője szerint ez minden értelemben hazaárulás, és következménye kell legyen. Leszögezte, hogy mindez nem lehet a politikai harc eszköztára, hogy idegen kémeket bevonnak a választási küzdelembe és veszélyeztetik Magyarország érdekeit.

Ha már egy focipályán vagyunk, akkor öngólt lőttek most a tiszások, és az öngól is gól

– zárta bejegyzését Kocsis Máté.