Menczer Tamás: Börtönbe a kutyákkal!

Bemutattuk legalizációs törekvéseinket, elérkezettnek láttuk az időt, hogy átnevezzük Tamás települését is − mondja egy videófelvételen Nagy Dávid, a kutyapárt országos listavezetője, amelyen a „Perbál” helységnévtáblát „Herbál”-ra változtatta egy matricával leragasztva a település nevének kezdőbetűjét. Menczer Tamás Facebook-videóban reagált a kutyapártosok akciójára, leszögezi ugyanannál a táblánál, hogy a település neve továbbra is marad Perbál, nem lesz Herbál, és amíg ő képviseli a települést, így is marad. A Fidesz kommunikációs igazgatója leszögezte,

sem Perbálon, sem Pátyon, sem másutt nem lesz drogtanya, Pátyot, ahol baj van, húsvétig megtisztítjuk a kábítószer-kereskedőktől.



Nagy Dávid egy fadobozban két szál füves cigarettát is ott hagyott a táblánál, és azt üzente a választóknak, hogy okos drogpolitikát szeretnének a következő négy évben, akkor juttassák be őt a parlamentbe és szavazzanak a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listájára.