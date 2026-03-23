Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ruszin-Szendi Romulusz hazaárulózik? Szégyellje magát!
Menczer Tamás: Börtönbe a kutyákkal!
Bemutattuk legalizációs törekvéseinket, elérkezettnek láttuk az időt, hogy átnevezzük Tamás települését is − mondja egy videófelvételen Nagy Dávid, a kutyapárt országos listavezetője, amelyen a „Perbál” helységnévtáblát „Herbál”-ra változtatta egy matricával leragasztva a település nevének kezdőbetűjét. Menczer Tamás Facebook-videóban reagált a kutyapártosok akciójára, leszögezi ugyanannál a táblánál, hogy a település neve továbbra is marad Perbál, nem lesz Herbál, és amíg ő képviseli a települést, így is marad. A Fidesz kommunikációs igazgatója leszögezte,
sem Perbálon, sem Pátyon, sem másutt nem lesz drogtanya, Pátyot, ahol baj van, húsvétig megtisztítjuk a kábítószer-kereskedőktől.
Nagy Dávid egy fadobozban két szál füves cigarettát is ott hagyott a táblánál, és azt üzente a választóknak, hogy okos drogpolitikát szeretnének a következő négy évben, akkor juttassák be őt a parlamentbe és szavazzanak a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listájára.
Drogos kutyások, 1. vigyétek innen a sz…rotokat, 2. az okos drogpolitika az, hogy a kábítószer-kereskedőket börtönbe kell zárni, 3. ti, drogos kutyások a kábítószer-kereskedők mellé álltatok, a helyetek nem a parlamentben van, hanem a börtönben
− zárja posztját Menczer Tamás.
Forrás: Magyar Nemzet / Nyitókép: Facebook-képernyőmentés
+Ez is érdekelheti
