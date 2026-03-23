Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ruszin-Szendi Romulusz hazaárulózik? Szégyellje magát!
Szijjártó Péter megsemmisítette az RTL riporterét: „Tessék csak puskázni, lediktálták magának, olvassa föl!” - videóval
Érdmes megvárni az RTL-nek felírt kérdéseket is… – kommentálta a közösségi oldalán közzétett videót Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter által megosztott felvételen első körben a Hír Tv mukatársának, majd a Tisza szekerét toló RTL-nek válaszolt a tárcavezető.
Szerintem egy óriási botrány, hogy egy magyar újságíró külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt annak érdekében, hogy egy magyar kormánytagot, a magyar külügyminisztert le lehessen hallgatni
– reagált a Hír Tv-nek arra a kérdésre, hogy mi a véleménye arról, hogy nyilvánosságra került: telefonszámát egy külföldi titkosszolgálat ismerhette meg, és az ügyben a Tisza Párt szerepe is felmerült.
A miniszter azt is kijelentette, hogy az esetet súlyosbítja az érintett újságíró politikai kapcsolatrendszere.
Az pedig még durvábbá teszi ezt az esetet, hogy ez a magyar újságíró a Tisza Párt legbelső köreivel van baráti kapcsolatban, barátja Orbán Anitának
– fogalmazott. Hozzátette: az újságíró saját állítása szerint olyan pozícióban van, hogy egy esetleges Tisza-féle külügyminisztériumban minden anyaghoz hozzáférhetne, és beleszólhatna a személyi döntésekbe.
Hát ilyen az, amikor egy ukránbarát kormány ukránpárti külügyminisztériumát elkezdik építeni
– mondta.
Ki is a hazaáruló?
Az RTL riportere azonnal a „lényegre” tért, és arra volt kíváncsi, hogy mi a véleménye arról, hogy Magyar Péter szerint a titkosszolgálati akció alapján kiderült részletek kimerítik a hazaárulás fogalmát.
Itt arról van szó, hogy egy magyar újságíró egy külföldi titkosszolgálatnak odaadta az én telefonszámomat, egy külföldi titkosszolgálattal együttműködött azért, hogy engem lehallgassanak. Akkor itt most ki árulta el a hazát, már ne haragudjanak?
– kérdezett vissza Szijjártó Péter.
A kérdésre, hogy az ügyben indult vizsgálat tárgyát képezi-e, hogy a tárcavezető „ melyik kollégájával beszélt ez az újságíró?”, úgy válaszolt, nincs tudomása arról, hogy Panyi Szabolcs bármelyik kollégájával beszélt volna.
Én nem tudok arról, hogy bármelyik kollégámmal beszélt volna, hát vannak a magyar államnak erre illetékes intézményei, ha akarják ezt majd kibogozzák, de én, nekem ilyen se hatásköröm, se kapacitásom nincsen
– magyarázta.
A riporter tovább forszírozta, hogy a Mandiner felvétele szerint a tárcavezető közvetlen munkatársa és az újságíró közt zajlott a bizalmas beszélgetés.
Azt nem tudom. Én nem tudom kivel beszélgetett, meg kitől kérte az én telefonszámomat, de hogy együttműködik külföldi titkosszolgálattal azért, hogy a magyar külügyminisztert le lehessen hallgatni, az viszont biztos. Nagyon csodálom, hogy az RTL-t ez nem érdekli. De hát nem lepődöm meg, ismerem Önöket
– fogalmazott a külügyminiszter.
A kérdezz-felelek ekkor fordult át kínos jelenetbe:
RTL: És ez a felvételen szereplő hölgy azt is mondta, hogy ezeket a bizalmas beszélgetéseket ne telefonon folytassák, hogy ez igaz?
Szijjártó Péter: De, hát mi közöm van nekem ehhez?
RTL: Hát, hogy már jelezték.
Szijjártó Péter: De, hát mi közöm van nekem ehhez? De milyen telefonbeszélgetést ne folytassanak, vagy miről tetszik kérdezni engem most?
RTL: Hát, hogy a...
Szijjártó Péter: Igen? Na, tessék puskázni, oda van felírva, hát lediktálták magának olvassa fel! – biztatta nyugodtan az összezavarodott és telefonját nézegető riportert a külügyminiszter.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán
+Ez is érdekelheti
Orbán Viktor a kecskeméti országjáráson: vállalom, hogy Magyarországot meg fogom védeni minden helyzetben
Menczer Tamás: Börtönbe a kutyákkal!
Kocsis Máté rámutatott: „Ez nem Panyi Szabolcs ügye, hanem a Tisza kémbotránya” (VIDEÓ)
Magyar Péter szerint Európa hadban áll Oroszországgal
Orbán Viktor Kecskeméten folytatja országjárását
Menczer Tamás elmondta, hova valók a drogos kutyások
Bóka János: Brüsszel egyre kétségbeesettebben próbál beavatkozni a magyar választási kampányba
Santiago Abascal az I. Patrióta Nagygyűlésen: Orbán Viktor tartja magát az adott szavához
Orbán Viktor a Patrióta Nagygyűlésen: Mi nyíltan beszélünk arról, hogy át akarjuk venni az Európai Unió irányítását
Orbán Viktor: Szijjártó Péter lehallgatása a Tisza Párt érdekében történt
Hidvéghi Balázs: külföldi érdekeket szolgálna egy esetleges Tisza-kormány