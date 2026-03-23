Szijjártó Péter megsemmisítette az RTL riporterét: „Tessék csak puskázni, lediktálták magának, olvassa föl!” - videóval

Érdmes megvárni az RTL-nek felírt kérdéseket is… – kommentálta a közösségi oldalán közzétett videót Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter által megosztott felvételen első körben a Hír Tv mukatársának, majd a Tisza szekerét toló RTL-nek válaszolt a tárcavezető.

Szerintem egy óriási botrány, hogy egy magyar újságíró külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt annak érdekében, hogy egy magyar kormánytagot, a magyar külügyminisztert le lehessen hallgatni

– reagált a Hír Tv-nek arra a kérdésre, hogy mi a véleménye arról, hogy nyilvánosságra került: telefonszámát egy külföldi titkosszolgálat ismerhette meg, és az ügyben a Tisza Párt szerepe is felmerült.

A miniszter azt is kijelentette, hogy az esetet súlyosbítja az érintett újságíró politikai kapcsolatrendszere.