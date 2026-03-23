Bóka János: Brüsszel egyre kétségbeesettebben próbál beavatkozni a magyar választási kampányba

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán reagált a Szijjártó Péter lehallgatásáról szóló hírekre. Bóka János szerint egyértelmű, hogy Brüsszel vezetésével dezinformációs kampány zajlik hazánk ellen.
2026. március 23., hétfő 18:38
„Brüsszel egyre kétségbeesettebben próbál beavatkozni a magyar választási kampányba Magyar Péter és a Tisza Párt érdekében” – jelentette ki az európai uniós ügyekért felelős miniszter közösségi oldalára feltöltött videójában. Bóka János hangsúlyozta, hogy nemzetközi dezinformációs kampány zajlik Magyarország ellen.

A Bizottság ma magyarázatot követelt azért, mert Szijjártó Péter külügyminiszter orosz kollégájával telefonon beszélt. Hát akkor tisztázzunk néhány dolgot. Egy: teljesen természetes, hogy a magyar külügyminiszter telefonon beszél orosz kollégájával. Az annál kevésbé érthető, hogy az európai uniós kollégái miért nem teszik ezt, de ezen semmilyen megmagyarázni való nincsen

– jelentette ki a miniszter közösségi oldalán.

 

Ennél azonban sokkal aggasztóbb Bóka János szerint, hogy az derült ki, hogy egy európai uniós titkosszolgálat lehallgatta a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. 

Az is világos, hogy ez a titkosszolgálat ennek a beszélgetésnek a leiratát átadta egy újságírónak maszkírozott ügynöknek, aki ezt nyilvánosságra is hozta. Érdekes mód az Európai Bizottság ezen semmilyen megmagyaráznivalót nem észlelt

– nyomatékosította Bóka.

A helyzet nyilvánvaló: nemzetközi dezinformációs kampány zajlik Magyarországon, aminek a célja az, hogy Magyar Pétert és a Tisza Pártot hatalomra segítse. Ehhez pedig az Európai Bizottság asszisztál, ami mélyen felháborító. Az április 12-i választás tétje egyértelmű: Magyarországnak nemzeti és szuverén kormánya lesz, vagy egy olyan bábkormánya, amit külföldi titkosszolgálati akcióval segítenek hatalomba. Lehet választani. A biztos választás a Fidesz

– zárta videóját a miniszter.

Forrás: Magyar Nemzet / Nyitókép: Bóka János Facebook-oldala

 

