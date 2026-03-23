Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ruszin-Szendi Romulusz hazaárulózik? Szégyellje magát!

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint Ruszin-Szendi Romulusznak, a Magyar Honvédség korábbi parancsnokának, a Tisza Párt jelenlegi biztonsági szakértőjének semmi joga Szijjártó Pétert hazaárulózni, mert korábban többször is cserben hagyta a hazáját, és a pártja jelenleg is azon dolgozik, hogy Magyarország meghajoljon a külföldi érdekek előtt − számol be az Origó.

Sírjak vagy nevessek? Ruszin-Szendi Romulusz hazaárulózza a magyar külügyminisztert. Az a Ruszin-Szendi Romulusz, akinek a feje fölött 2022-ben elrepült az ukrán drón, és nem csinált semmit. Az, aki meghamisította a jelentéseket a NATO-ból, és utána az, aki a szent magyar egyenruhában a NATO-üléseken szlava ukrainizott? Ez a Ruszin-Szendi Romulusz hazaárulózik? Az a Ruszin-Szendi Romulusz, aki annak a Tiszának az embere, akinek a vezetője, Magyar Péter odaígérte a jövőnket, odaígérte az országunkat a brüsszeli progresszíveknek és a kijevi háborús maffiának. Hát ezek hazaárulóznak? Szégyellje magát Ruszin-Szendi Romulusz! Ezektől csak a Fidesz ment meg minket!

– magyarázza a Facebookra feltöltött videójában a honvédelmi miniszter.

Akad bőven hazaáruló a Tisza sorai között

Felháborodva reagált a honvédelmi miniszter Márki-Zay Péter botrányos kijelentésére, miszerint az a kárpátaljai magyar, aki nem hajlandó harcolni Ukrajnáért, gyáva. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint az ellenzék inkább saját soraiban keressen gyáva, hazaáruló személyeket, mert akad bőven.