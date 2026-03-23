Orbán Viktor: Szijjártó Péter lehallgatása a Tisza Párt érdekében történt

A kérdésre, hogy a mai nagyszabású rendezvény, az első Patrióta Nagygyűlés milyen üzenetet közvetít Európa patriótái számára, a miniszterelnök úgy válaszolt: Ha kíváncsiak a jövőre, akkor most ezt jól nézzék meg, mert akik itt vannak, ők lesznek Európa vezetői két-három éven belül, szinte kivétel nélkül. Itt azok az emberek vannak, akik arra szövetkeztek, hogy el fogják foglalni Brüsszelt.

Ez most a nemzeti kormányokon keresztül lehetséges

– mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy van, aki már nyert választást, van, aki még kisebbségben, de már kormányon van, még kisebbségben, de többségre tör. Itt vannak azok, akik vezetni fogják a saját országaikat és a következő választás után, 2029-ben, az új Európai Parlamenten keresztül pedig vezetni fogják az összes európai intézményt – vetítette előre a patrióta jövőt Orbán Viktor.