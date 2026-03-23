Orbán Viktor: Szijjártó Péter lehallgatása a Tisza Párt érdekében történt

A miniszterelnök a Patrióta Szövetség budapesti nagygyűlésén adott exkluzív interjút, amelyben rendkívül súlyosnak nevezte a Szijjártó Pétert érintő lehallgatást. A kormányfő ugyanakkor a Patrióta Nagygyűlés üzenetét is megfogalmazta.
2026. március 23., hétfő 16:58
Amit látok, hogy ez egy súlyos dolog. Az, hogy egy szuverén ország külügyminiszterét lehallgatják egy másik ország titkosszolgálatai, felhasználva magyar újságírókat –  vagy legalább egyet biztosan – az nagyon súlyos

– válaszolta Orbán Viktor a Hír Tv riporterének, amikor Szijjártó Péter elleni titkosszolgálati akcióról kérdezték − írja a Magyar Nemzet. A miniszterelnök szerint ennél is súlyosabb, hogy az ügy szálai Magyar Péter pártjáig érnek.

De a legsúlyosabb az, hogy egyértelműnek tűnik, hogy mindez a Tisza Párt tudtával – és úgy látom –, hogy az érdekében történt. Ez túl van minden határon

– fogalmazott a kormányfő. A kérdésre, hogy van-e már eredménye a reggel elrendelt vizsgálatnak úgy válaszolt: még túlzás lenne konkrétumokat elvárni az igazságügyi minisztertől, várhatóan egy-két napra szükség lesz.

Európa jövője a patriótáké

A kérdésre, hogy a mai nagyszabású rendezvény, az első Patrióta Nagygyűlés milyen üzenetet közvetít Európa patriótái számára, a miniszterelnök úgy válaszolt: Ha kíváncsiak a jövőre, akkor most ezt jól nézzék meg, mert akik itt vannak, ők lesznek Európa vezetői két-három éven belül, szinte kivétel nélkül. Itt azok az emberek vannak, akik arra szövetkeztek, hogy el fogják foglalni Brüsszelt. 

Ez most a nemzeti kormányokon keresztül lehetséges

– mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy van, aki már nyert választást, van, aki még kisebbségben, de már kormányon van, még kisebbségben, de többségre tör. Itt vannak azok, akik vezetni fogják a saját országaikat és a következő választás után, 2029-ben, az új Európai Parlamenten keresztül pedig vezetni fogják az összes európai intézményt – vetítette előre a patrióta jövőt Orbán Viktor.

 

Nyitóképünkön Orbán Viktor: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

