Hidvéghi Balázs: külföldi érdekeket szolgálna egy esetleges Tisza-kormány

Hidvéghi Balázst az Igazság órája című online műsorban kérdezték annak kapcsán, hogy a Mandiner egy kiszivárgott hangfelvételről írt. Aszerint a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt, amelyek a segítségével lehallgatták Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert. A lap úgy fogalmaz: a szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban - számolt be az MTI.

Az államtitkár szerint e hír is nyilvánvalóvá teszi, hogy a Tisza Párt "be van csatolva" a nemzeti kormány és Orbán Viktor miniszterelnök ellen munkálkodó nemzetközi hadműveletbe, s hogy milyen is lenne, ha Magyarországot külföldi érdekek mentén kormányoznák.

Utalt arra, hogy Panyi Szabolcs és Orbán Anita, a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltje szoros kapcsolatban állnak, így az "ukránpárti", "máshova játszó" újságíró egy esetleges kormányváltás után fontos, érzékeny információkhoz juthatna, illetve adhatná azokat tovább.

Kijelentette: a hangfelvétel jól mutatja azt is, mekkora tétje van az áprilisi választásnak, s hogy emiatt egyre több, korábban nem látott durva eszköz jelenik meg a magyarországi kampányban. A választási küzdelmet pedig "külföldi erők figyelik", abba külföldi erők avatkoznak bele - mutatott rá.

Emlékeztetett: Magyarország a Fidesz és Orbán Viktor vezetésével eddig markáns, szuverén, különálló politikát képviselt, ami sikeres, így komoly figyelmet kapott Európa- és világszerte. Ez az alternatíva - a migránsmentesség, a békepárti, háborúellenes politika - pedig egyre több nyugat-európai választópolgár számára is vonzó, így az emberek nyelvén beszélő, háborúellenes, patrióta politikai erők mindenütt előtörtek és előtörnek - mutatott rá, példaként felhozva, hogy már Németországban is magasan a legnagyobb párt a Fidesszel szövetséges AfD.