Hidvéghi Balázs: külföldi érdekeket szolgálna egy esetleges Tisza-kormány
Hidvéghi Balázst az Igazság órája című online műsorban kérdezték annak kapcsán, hogy a Mandiner egy kiszivárgott hangfelvételről írt. Aszerint a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt, amelyek a segítségével lehallgatták Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert. A lap úgy fogalmaz: a szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban - számolt be az MTI.
Az államtitkár szerint e hír is nyilvánvalóvá teszi, hogy a Tisza Párt "be van csatolva" a nemzeti kormány és Orbán Viktor miniszterelnök ellen munkálkodó nemzetközi hadműveletbe, s hogy milyen is lenne, ha Magyarországot külföldi érdekek mentén kormányoznák.
Utalt arra, hogy Panyi Szabolcs és Orbán Anita, a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltje szoros kapcsolatban állnak, így az "ukránpárti", "máshova játszó" újságíró egy esetleges kormányváltás után fontos, érzékeny információkhoz juthatna, illetve adhatná azokat tovább.
Kijelentette: a hangfelvétel jól mutatja azt is, mekkora tétje van az áprilisi választásnak, s hogy emiatt egyre több, korábban nem látott durva eszköz jelenik meg a magyarországi kampányban. A választási küzdelmet pedig "külföldi erők figyelik", abba külföldi erők avatkoznak bele - mutatott rá.
Emlékeztetett: Magyarország a Fidesz és Orbán Viktor vezetésével eddig markáns, szuverén, különálló politikát képviselt, ami sikeres, így komoly figyelmet kapott Európa- és világszerte. Ez az alternatíva - a migránsmentesség, a békepárti, háborúellenes politika - pedig egyre több nyugat-európai választópolgár számára is vonzó, így az emberek nyelvén beszélő, háborúellenes, patrióta politikai erők mindenütt előtörtek és előtörnek - mutatott rá, példaként felhozva, hogy már Németországban is magasan a legnagyobb párt a Fidesszel szövetséges AfD.
Éppen ezért a nyugat-európai, ukránbarát és háborúpárti brüsszeli elit számára kellemetlen lenne, sőt "globális hatásokkal járna", ha ismét egy patrióta kormány alakulna Magyarországon - magyarázta, miért akarnak külföldi erők egyre erőteljesebben beavatkozni a magyarországi választásokba a Tisza oldalán és a Fidesszel szemben.
Közölte: nemcsak Európában, de az Egyesült Államokban is szervezkednek a kormány ellen, hiszen a demokraták ottani "legnagyobb lapja", a Washington Post is arról írt, hogy az orosz hírszerzés a magyar miniszterelnök elleni álmerényleten dolgozik. Ez is azt mutatja, hogy "a legnagyobb játékosok kerültek be a magyar kampányba" álhírek terjesztésével.
Hidvéghi Balázs szerint mindezek azt mutatják, hogy a magyar kormánynak ellen kell tartania a külső nyomásnak és ragaszkodni kell az eddig folytatott, a magyar érdekeket első helyre helyező politikához. A brüsszeli elit szerinte abban bízik, hogy miután Orbán Viktort nem tudták és továbbra sem tudják megtörni, le kell váltani őt, hogy Magyar Péterrel majd minden könnyen menjen; "ezért támogatják, álhírgyártó ügynökökkel, titkosszolgálati eszközökkel" a Tisza Pártot - mutatott rá.
Magyar Péter nem tudna ellentartani a külső érdekeknek, nem tudna egyenlő félként fellépni a magyar érdekekért, lemondana az ország szuverenitásáról, mindenben engedne Brüsszelnek és a háborúpárti, ukránpárti európai döntéshozóknak, mindent alárendelne az EU-ból érkező igényeknek
- figyelmeztetett.
Hidvéghi Balázs felhívta a figyelmet arra is, hogy Ukrajna minden korábbinál durvább nyomásgyakorlást fejt ki hazánk ellen. Politikai zsarolásból elzárták a Barátság kőolajvezetéket, ukrán aranykonvojokat utaztatnak át Magyarországon és életveszélyesen megfenyegették Orbán Viktor miniszterelnököt - sorolta.
A kormány ezért úgy döntött, hogy április 8-ig meghosszabbítja a nemzeti petíció visszaküldési határidejét. A már jóval több mint másfélmillió ember által kitöltött petíció kapcsán arra kért mindenkit, hogy aki még nem tette meg, szánjon egy percet a nemzeti petícióra. A magyarok ugyanis így a háborúról, Ukrajna finanszírozásáról és a rezsiszámlákról is véleményt mondhatnak
- hívta fel a figyelmet.
A politikus a iráni konfliktus kapcsán kialakuló esetleges újabb migrációs hullám kapcsán kijelentette: míg Nyugat-Európában a mindennapok részét képezi és választásokat dönt el a migráció, illetve az abból fakadó társadalmi probléma, Magyarországon "migrációmentes helyzet van" Orbán Viktornak köszönhetően. A magyar kormány ugyanis a magyar emberek érdekét és döntését szem előtt tartva szigorú politikát folytatott az elmúlt évtizedben, ellenállt a nyomásgyakorlásnak és megőrizte az országot a magyaroknak - emelte ki, hangsúlyozva: ez akkor marad így, ha továbbra is Orbán Viktor nemzeti kormánya áll az ország élén.
Felhívta a figyelmet, hogy a magyar modell eredményessége jól megfigyelhető egy, a 2015-ös európai migrációs válságról és annak hatásairól készült új, tanulságos dokumentumfilmben is. A Willkommenskultur? szerinte mindenkinek ajánlható, azt március 27-én este kilenc órakor a Duna csatorna is műsorra tűzi - fűzte hozzá.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás
+Ez is érdekelheti
Orbán Viktor: Szijjártó Péter lehallgatása a Tisza Párt érdekében történt
Szentkirályi Alexandra: Magyar Péterék külföldi ügynökökkel dolgoznak, hogy lehallgassák a kormány tagjait
Kövér László a Patrióta Nagygyűlésen: csak együtt tudjuk megvédeni Európát
Orbán Anita szerint Panyi Szabolcs hazudik
Itt a teljes felvétel, ami leleplezte Szijjártó Péter lehallgatását + videó
Gulyás Gergely a lehallgatási botrányról: Ide vezet a Tisza Kijevet és Brüsszelt szolgáló politikája
Szijjártó lehallgatása: Schiffer András vitte be a kegyeldöfést
Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, hogy ő hallható a hangfelvételen
Minden szem a Millenárisra szegeződik – Európa legnépszerűbb patrióta politikusai érkeznek hazánkba
Panyi Szabolcs beismerte, ő hallható azon a hangfelvételen, amelyből kiderül: lehallgatták Szijjártó Pétert
Kocsis Máté: A szó, amit most mindenki keres: hazaárulók